Дания вводит обязательную военную службу для женщин

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С 1 июля достигшие совершеннолетия датчанки будут призываться на военную службу

Фото: Henning Bagger/Ritzau Scanpix/picture alliance

Правительство Дании вводит обязательную военную службу для женщин. Достигшие 18-летия датчанки могут быть призваны на военную службу уже с июля - значительно раньше, чем планировалось до сих пор. Об этом заявил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен во вторник, 25 марта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

"Учитывая текущую ситуацию в сфере оборонной политики и безопасности, вооруженные силы должны набирать больше новобранцев", - отметил он.

По словам министра, важным сигналом при этом станет достижение полного равенства между мужчинами и женщинами в вопросе военного призыва уже с 1 июля 2025 года.

Первоначально планировалось, что датчанки будут призываться на военную службу с 2027 года. В том же решении срок обязательной военной службы был увеличен с четырех до одиннадцати месяцев. В настоящее время женщины служат в датских вооруженных силах только на добровольной основе.

Призыв на обязательную военную службу в Дании проводится лишь в том случае, если набирается достаточное число добровольцев. Кто именно будет призван, определяет ежегодная лотерея, пишет AFP.

#армия #Дания #женщины #призыв

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