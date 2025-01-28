«Даже депутаты чернят репутацию Казахстана»: Токаев - об общественном «активизме»

Президент,Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По словам главы государства, предпринимаемые государством меры по обеспечению законного порядка не должны служить поводом для навешивания ярлыков на свою страну, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По мнению президента, многие проблемы, в том числе вызвавшие общественный резонанс, при своевременной и качественной информационной работе могли быть сняты в превентивном порядке.

«Поэтому необходима продуманная коммуникационная стратегия. Деятельность правительства и акимов должна быть открытой и понятной как для населения, так и для внешнего мира. Большое значение здесь имеют и личные приемы граждан у первых руководителей. Именно руководители регионов, городов, районов должны работать в прямом контакте с гражданами», – заявил Токаев.

В то же время партнерство государства и общества требует ответственности и со стороны граждан. По словам президента, принцип «Закон и Порядок» должен глубоко укорениться в общественном сознании. Чтобы добиться этого, важно продвигать и воплощать на практике принцип «нулевой терпимости» к правонарушениям.

Соответствующая работа должна быть организована на всех уровнях, прежде всего, акимами регионов.

«Однако при введении ограничений или штрафов следует руководствоваться здравым смыслом, причем со стороны как государства, так и общественных активистов. Весь мировой опыт показывает, что без мер принуждения добиться порядка невозможно, и поэтому нужно с пониманием относиться к действиям государства. Здесь должно быть общественное согласие через диалог», – сказал Касым-Жомарт. 

Во всяком случае, предпринимаемые государством меры по обеспечению законного порядка не должны служить поводом для навешивания ярлыков на свою страну.

«Отдельные граждане превращают нашу страну в объект насмешек. В то время как многие иностранцы восхищаются нашими достижениями и успехами, рассказывают о них всему миру, кое-кто из наших соотечественников, в том числе представители шоу-бизнеса, молодые люди, именующие себя «общественными активистами», даже депутаты, чернят репутацию Казахстана. Это совершенно не поддается пониманию», – заключил президент. 

#депутаты #закон и порядок #активисты

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