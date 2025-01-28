«Даже депутаты чернят репутацию Казахстана»: Токаев - об общественном «активизме»

По словам главы государства, предпринимаемые государством меры по обеспечению законного порядка не должны служить поводом для навешивания ярлыков на свою страну, передает корреспондент Kazpravda.kz
По мнению президента, многие проблемы, в том числе вызвавшие общественный резонанс, при своевременной и качественной информационной работе могли быть сняты в превентивном порядке.
«Поэтому необходима продуманная коммуникационная стратегия. Деятельность правительства и акимов должна быть открытой и понятной как для населения, так и для внешнего мира. Большое значение здесь имеют и личные приемы граждан у первых руководителей. Именно руководители регионов, городов, районов должны работать в прямом контакте с гражданами», – заявил Токаев.
В то же время партнерство государства и общества требует ответственности и со стороны граждан. По словам президента, принцип «Закон и Порядок» должен глубоко укорениться в общественном сознании. Чтобы добиться этого, важно продвигать и воплощать на практике принцип «нулевой терпимости» к правонарушениям.
Соответствующая работа должна быть организована на всех уровнях, прежде всего, акимами регионов.
«Однако при введении ограничений или штрафов следует руководствоваться здравым смыслом, причем со стороны как государства, так и общественных активистов. Весь мировой опыт показывает, что без мер принуждения добиться порядка невозможно, и поэтому нужно с пониманием относиться к действиям государства. Здесь должно быть общественное согласие через диалог», – сказал Касым-Жомарт.
Во всяком случае, предпринимаемые государством меры по обеспечению законного порядка не должны служить поводом для навешивания ярлыков на свою страну.
«Отдельные граждане превращают нашу страну в объект насмешек. В то время как многие иностранцы восхищаются нашими достижениями и успехами, рассказывают о них всему миру, кое-кто из наших соотечественников, в том числе представители шоу-бизнеса, молодые люди, именующие себя «общественными активистами», даже депутаты, чернят репутацию Казахстана. Это совершенно не поддается пониманию», – заключил президент.