Дефицит воды ставит под сомнение целесообразность строительства АЭС – парламентарий

Парламент
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Мажилисмен считает, что общественные слушания, прошедшие в Улкене, несостоятельны.

Фото: facebook.com/sponomarev3/

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев в кулуарах мажилиса выразил сомнения по вопросу строительства атомной станции в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на  Golos-naroda.kz.

После пленарного заседания палаты журналисты попросили депутата, курирующего вопросы экологии, прокомментировать вопрос предстоящего референдума по АЭС. В частности, нужно ли сейчас строить станцию в Казахстане.

По словам депутата, общественные слушания, прошедшие в селе Улкен Алматинской области, несостоятельны и не отражают мнения большинства казахстанцев. Так как многие граждане переживают за экологическую ситуацию в стране.

«Есть категория людей, гораздо более многочисленная, которая считает, что строить АЭС нельзя. И та, и другая точки зрения имеют право на жизнь. Но общественные слушания, которые прошли в поселке Улкен, показали полную несостоятельность. Понятно, что местные жители Балхаша, где планируется строительство АЭС, двумя руками за возрождение поселка. Но есть достаточно много нюансов», – ответил депутат.

Пономарев напомнил о казахстанцах, переживших экокатастрофы в Чернобыле и Семипалатинском ядерном полигоне, чье мнение в расчет не брать нельзя.

Вместе с тем мажилисмен обратил внимание на вопрос, связанный с дефицитом воды и сильной зависимостью Казахстана в водном вопросе от соседей.

«Китай не подписал конвенцию о трансграничных реках. И он использует воды столько, сколько нужно. А это около 70 процентов стока озера Балхаш. Остальное дают наши местные реки. И глубина озера Балхаш мала, если оно мелеет хотя бы на 2-2,5 метра, то это будет болото. Естественно, оно не сможет давать воду для атомной станции. Сухая атомная станция – это совсем другие деньги, совсем другие вопросы, они пока не рассматриваются», –  заявил депутат.

Сергей Пономарев подчеркнул, что проведение референдума в Казахстане – вопрос недешевый, при этом важный по такому вопросу как строительство АЭС.

«Я совершенно точно знаю, что тех энергетических мощностей, которые есть в стране, не хватит. А мы говорим о перспективе через пять лет. Сейчас мы уже сталкиваемся с отсутствием воды, ее нехваткой. Через пять лет у нас будут также отключать электрическую энергию в стране, если мы не примем меры», – заключил он.

Напомним, ранее глава государства в своем послании народу Казахстана объявил о проведении референдума по строительству АЭС.

#экология #Балхаш #электроэнергия #дефицит воды #строительство АЭС

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