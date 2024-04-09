«Нукенова не могла самостоятельно получить травмы от ударов об унитаз»: судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева

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Тахир Халимназаров обозначил на манекене места травм, которые убитая получила перед смертью. Он пояснил, что самих ударов могло быть гораздо больше, в заключении указаны 12-13 ударов по голове, которые стали причиной травм.

«Это все в совокупности является травмой головы. Синие – кровоподтеки, красные – ссадины. Но это наружные повреждения. Под мягкими покровами также обнаружены кровоизлияния, также в затылочной части. Эти все повреждения в судебной медицине рассматриваются как наружные контактные повреждения, которые приводят к повреждению головного мозга. В выводах первичной экспертизы все наружные и внутренние повреждения в виде субдуральной гематомы описаны. Субарахноидальное кровоизлияние – это кровоизлияние под мягкой оболочкой обнаружено на мозжечке, на стволовой части головного мозга и травматический отек мозга. Гематома придавила мозг. И это все в совокупности квалифицируется как тяжкий вред и состоят в прямой причинной связи с наступлением смерти. То есть причина смерти – вот эта травма вся вместе. Нельзя отдельно рассматривать все травмы, каждый из них – это удары. Они взаимоотягощают друг друга. Все они рассматриваются как одна травма, приведшая к смерти. Это есть в выводах и первичной экспертизы, и в выводах дополнительной экспертизы», – рассказал судмедэксперт.

Эксперт отметил, что травм на голове от падения у Нукеновой нет. Он подтвердил, что даже если падения были, невозможно было получить травмы головы, которые обнаружены у Нукеновой. Он подчеркнул, что при совокупности всей травмы головы, передвигаться, ходить, звать на помощь, потерпевшая не могла. Более того, он признал маловероятным спасение перепевшей при таком комплексе травм.

Допрошенный исключил возможность самостоятельного удара об унитаз.

«Вы же представляете, унитаз не на полу, он выступает — и это не такое расстояние, чтобы тело ускорилось. Вот так ударилось и получило травму. Этой высоты недостаточно, чтобы получилась такая кинетическая энергия тела, чтобы получить такую серьёзную травму», – заключил он.

Он добавил, что сила удара другого человека зависит от веса. Пощечина тоже считается ударом, от которого человек и сознание теряет, и сотрясение получает», – сказал он, отвечая на вопрос адвокатов потерпевшей стороны.

Содержание алкоголя в крови Нукеновой на уровне 0,31 промилле, эксперт интерпретировал как легкое опьянение. И добавил, что на практике пьяный человек такие фатальные травмы при падении не получает.

Кроме того, он пояснил, почему считает, что потерпевшая «хрипела», а не «храпела», как утверждал Бишимбаев.

«Травма и явление асфиксии, несомненно, сопровождались острой дыхательной недостаточностью, это характерно для этого. При развитии острой дыхательной недостаточности нарушается дыхание, и оно может восприниматься, как храп, но это не храп спящего человека. Храп спящего человека звучит спокойно, а в данном случае звуки были признаком, что человек задыхается, ему не хватает воздуха. Хрипит человек в агонии, он может 6-8 часов, это индивидуально», – сказал он, добавив, что, если бы не было черепно-мозговой травмы, у экспертов были бы все основания считать причину смерти.

Эксперт заявил, что после ударов произошло удушение и что не будь черепно-мозговой травмы, эксперты могли бы посчитать его причиной смерти.

Ранее в своих показаниях подсудимый утвержал, что нанес ей несколько пощечин. Он также неоднократно отмечал, что Салатанат была нетрезвая и поэтому падала, ударясь об пол. Согласно видеозаписи с ресторана, в зале заведения Бишимбаев бил Нукенову ладонью, а такж пинал ее. После этого он затащил ее в VIP-зал , где Салтанат «уснула» и «захрапела».

Суд на Бишимбаевым продолжается.