По версии следствия, наркотики планировалось перевезти через Казахстан в третьи страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру

Фото: Ismail Sameem / Reuters

В мае 2024 года на пограничном пункте пропуска «Б.Конысбаев» Туркестанской области была пресечена крупная попытка контрабанды наркотиков. В грузовой автомашине, следовавшей через границу, обнаружили более 700 кг героина, тщательно замаскированного под обувной крем.

В ходе расследования органами национальной безопасности установлена причастность двух граждан Турецкой Республики, к которым применена мера пресечения в виде содержание под стражей.

По версии следствия, наркотики планировалось перевезти через Казахстан в третьи страны.

По завершению досудебного производства главной транспортной прокуратурой поддержана позиция органа следствия и уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области.