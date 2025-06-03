Об этом сообщили в Верховном суде

Фото: Верховный суд

«Следующее заседание назначено на 5 июня в 16:00 (для оглашения приговора суда)», - говорится в сообщении суда.

Напомним, в начале октября 2024 года в Талгаре был убит подросток Шерзат Болат. По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении.

После убийства подростка был подожжен дом его семьи, он полностью сгорел. Позже был похоронен дядя Шерзата Болата, который якобы совершил суицид и в переписке по WhatsApp попросил похоронить рядом с племянником.

Во время главного судебного разбирательства гособвинитель Дана Сарсенбай сообщила, что смерть 16-летнего подростка наступила в результате обширной кровопотери. Прокурор запросила для подсудимых от 1,5 до 23 лет лишения свободы.