Деньги для больших дел Общество 17 января 2024 г. 1:00 13 Серик Кабдулов В конце декабря прошлого года депутаты Атырауского областного маслихата утвердили бюджет на 2024-й общим объемом 613,7 млрд тенге без учета трансфертов. фото автора О том, на что планируется потратить средства, мы узнали на портале «Ашық бюджет», на котором публикуются проекты бюджетных программ на 2023–2025 годы. Так, управление здравоохранения в текущем и следующем годах с целью увеличения продолжительности жизни населения до 73 лет запланировало использовать 32 млн 448 тыс. тенге. В частности, предусматривается организация профилактических мероприятий против заболеваний, размещение информационных материалов и интервью в местных газетах, на радио и телеканалах. Кроме того, будет выполняться государственный социальный заказ по пропаганде здорового образа жизни. Ожидается, что целевая аудитория в информационной сфере составит свыше 50 тыс. человек. Другая бюджетная программа направлена на удержание распространяемости ВИЧ в пределах 0,2–0,6% в возрастной группе 15–49 лет. Для этого в прошлом году на эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией, мероприятия по борьбе со СПИДом, другие организационно-методические работы из местного бюджета было выделено 185 млн 297 тыс. тенге. Нынче же финансирование программы выросло до 139 млн 990 тыс. тенге. В следующем году на данные меры запланировано 148 млн 138 тыс. тенге. В целях снижения инфекционной заболеваемости из местного бюджета в 2024-м и в ближайшие годы будет выделено 1 млрд 906 млн 391 тыс. тенге на обеспечение населения прививками и препаратами иммунопрофилактики. Планируется проводить вакцинацию свыше 174 тыс. жителей области ежегодно. В текущем году из местного бюджета на лечение и приобретение медикаментов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи амбулаторным пациентам будет выделено 571 млн 378 тыс. тенге, в 2025-м – 276 млн 436 тыс. тенге. Благодаря этому 10 видов заболеваний обеспечат бесплатными лекарствами. Ожидается, что в течение года в поликлиниках пройдут лечение 20 тыс. пациентов. В текущем году на развитие программы профессиональной подготовки 249 резидентур дополнительного медицинского образования после высшего по клиническим специальностям запланировано направить 173 млн 94 тыс. тенге. Развивать предпринимательство В текущем году в регионе в рамках нацпроекта «Развитие предпринимательства на 2021–2025 годы» мерами занятости будут охвачены свыше 35,7 тыс. человек. Как сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, постоянными рабочими местами намечено обеспечить 9 348 человек, а 5 799 направить на временную работу за счет бюджета. Планируется частично субсидировать заработную плату 16 тыс. граждан, в том числе направленным в прошлом году на специальные рабочие места для людей с ограниченными возможностями, в текущем году – на социальные рабочие места, общественные работы, молодежную практику и по проектам «Первое рабочее место», «Серебряный возраст» и «Преемственность поколений». – На текущий год запланировано направить на краткосрочные курсы 585 человек, через онлайн-skills охватить 1 880 жителей региона, через ваучерную систему – 72 человека. По проекту «Бастау бизнес» основам предпринимательства планируется обучить 2 615 граждан, безвозвратные гранты будут выданы 291 человеку из социально уязвимых слоев населения, льготные кредиты под 2,5 процента получат 142 представителя молодежи. Кроме того, более 15 тысяч человек будут направлены на профориентацию, – рассказал Азамат Мамбетов. – Выделено 5 115 квот на привлечение иностранной рабочей силы. Из них по 1-й категории – 69 квот, по 2-й – 865, по 3-й – 3 481 квота и 700 квот – для сезонных работников. Планируется оказать помощь 237 соотечественникам, которые намерены жить и работать в Казахстане, – уточнил Азамат Мамбетов. Отметим, что, согласно предвыборной программе партии «Amanat» на 2023–2027 годы, в Атырауской области в рамках партийного проекта «Будущее без барьеров» планируется адаптировать 259 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. А что на спорт? В управлении физической культуры и спорта Атырауской области назвали суммы финансирования профессиональных спортивных клубов на 2024 год. Как и следовало ожидать, самый большой транш получил футбольный клуб «Атырау» – 1,344 млрд тенге, областная хоккейная команда «Бейбарыс» – 1,332 млрд тенге, команда «Атырау» по мини-футболу – наполовину меньше, 504 млн тенге. Такую же сумму запросили еще два спортклуба – мужская областная волейбольная команда «Атырау» и мужская баскетбольная команда «Барсы Атырау». Бюджет областного клуба инвалидов составил 563,2 млн тенге, параволейбольной команды «Атырау» – 453,864 млн тенге. Сборная области по национальным видам спорта запросила 310 млн тенге, а профессиональный клуб бокса – 182,119 млн. Женская баскетбольная команда получит 250 млн тенге, а волейболистки – почти 224 млн тенге. #здравоохранение #Атырауская область #бюджет #предпринимательство #проекты #ВИЧ