Деньги для больших дел

О том, на что планируется потратить средства, мы узнали на портале «Ашық бюджет», на котором публикуются проекты бюджетных программ на 2023–2025 годы.

Так, управление здравоохранения в текущем и следующем годах с целью увеличения продолжительности жизни населения до 73 лет запланировало использовать 32 млн 448 тыс. тенге.

В частности, предусматривается организация профилактических мероприятий против заболеваний, размещение информационных материалов и интервью в местных газетах, на радио и телеканалах. Кроме того, будет выполняться государственный социальный заказ по пропаганде здорового образа жизни. Ожидается, что целевая аудитория в информационной сфере составит свыше 50 тыс. человек.

Другая бюджетная программа направлена на удержание распространяемости ВИЧ в пределах 0,2–0,6% в возрастной группе 15–49 лет. Для этого в прошлом году на эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией, мероприятия по борьбе со СПИДом, другие организационно-методические работы из местного бюджета было выделено 185 млн 297 тыс. тенге. Нынче же финансирование программы выросло до 139 млн 990 тыс. тенге.

В следующем году на данные меры запланировано 148 млн 138 тыс. тенге.

В целях снижения инфекционной заболеваемости из местного бюджета в 2024-м и в ближайшие годы будет выделено 1 млрд 906 млн 391 тыс. тенге на обеспечение населения прививками и препаратами иммунопрофилактики. Планируется проводить вакцинацию свыше 174 тыс. жителей области ежегодно.

В текущем году из местного бюджета на лечение и приобретение медикаментов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи амбулаторным пациентам будет выделено 571 млн 378 тыс. тенге, в 2025-м – 276 млн 436 тыс. тенге. Благодаря этому 10 видов заболеваний обеспечат бесплатными лекарствами. Ожидается, что в течение года в поликлиниках пройдут лечение 20 тыс. пациентов.

В текущем году на развитие программы профессиональной подготовки 249 резидентур дополнительного медицинского образования после высшего по клиническим специальностям запланировано направить 173 млн 94 тыс. тенге.

Развивать предпринимательство

В текущем году в регионе в рамках нацпроекта «Развитие предпринимательства на 2021–2025 годы» мерами занятости будут охвачены свыше 35,7 тыс. человек. Как сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, постоянными рабочими местами намечено обеспечить 9 348 человек, а 5 799 направить на временную работу за счет бюджета.

Планируется частично субсидировать заработную плату 16 тыс. граждан, в том числе направленным в прошлом году на специальные рабочие места для людей с ограниченными возможностями, в текущем году – на социальные рабочие места, общественные работы, молодежную практику и по проектам «Первое рабочее место», «Серебряный возраст» и «Преемственность поколений».

– На текущий год запланировано направить на краткосрочные курсы 585 человек, через онлайн-skills охватить 1 880 жителей региона, через ваучерную систему – 72 человека. По проекту «Бастау бизнес» основам предпринимательства планируется обучить 2 615 граж­дан, безвозвратные гранты будут выданы 291 человеку из социально уязвимых слоев населения, льготные кредиты под 2,5 процента получат 142 представителя молодежи. Кроме того, более 15 тысяч человек будут направлены на профориентацию, – рассказал Азамат Мамбетов.

– Выделено 5 115 квот на привлечение иностранной рабочей силы. Из них по 1-й категории – 69 квот, по 2-й – 865, по 3-й – 3 481 квота и 700 квот – для сезонных работников. Планируется оказать помощь 237 соо­течественникам, которые намерены жить и работать в Казахстане, – уточнил Азамат Мамбетов.

Отметим, что, согласно предвыборной программе партии «Amanat» на 2023–2027 годы, в Атырауской области в рамках партийного проекта «Будущее без барьеров» планируется адаптировать 259 объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

А что на спорт?

В управлении физической культуры и спорта Атырауской области назвали суммы финансирования профессиональных спортивных клубов на 2024 год.

Как и следовало ожидать, самый большой транш получил футбольный клуб «Атырау» – 1,344 млрд тенге, областная хоккейная команда «Бейбарыс» – 1,332 млрд тенге, команда «Атырау» по мини-футболу – наполовину меньше, 504 млн тенге.

Такую же сумму запросили еще два спортклуба – мужская областная волейбольная команда «Атырау» и мужская бас­кетбольная команда «Барсы Атырау».

Бюджет областного клуба инвалидов составил 563,2 млн тенге, параволейбольной команды «Атырау» – 453,864 млн тенге.

Сборная области по национальным видам спорта запросила 310 млн тенге, а профессиональный клуб бокса – 182,119 млн. Женская баскетбольная команда получит 250 млн тенге, а волейболистки – почти 224 млн тенге.