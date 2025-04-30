В рамках исполнения поручений Главы государства по развитию социальной инфраструктуры в стране продолжается возведение объектов, финансируемых за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов

Фото: пресс-служба правительства

Правительством принято решение о выделении из Специального государственного фонда порядка 67 млн тенге на завершение работ по возведению врачебной амбулатории в селе Волчанка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Общая стоимость проекта составляет 419 млн тенге. Часть средств ранее выделена из резерва Правительства и областного бюджета.

На сегодняшний день строительство объекта выполнено на 65%. Ведутся работы по подведению инженерных сетей — водоснабжения, электроэнергии и коммуникаций. Завершение строительства запланировано на май 2025 года.

Ранее, по поручению Главы государства Правительство из Специального государственного фонда выделило 33,6 млрд тенге на завершение возведения Центра гематологии в Усть-Каменогорске.

Следует отметить, что в Казахстане в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» запланировано строительство 655 объектов: медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. На сегодняшний день завершено строительство 467 объектов.

Средства на возведение объектов первичной медико-санитарной помощи и реконструкцию больниц выделяются из республиканского бюджета. Кроме того, финансирование ведется также из Специального государственного фонда. Премьер-министр поручил Министерству здравоохранения и акиматам обеспечить еженедельный мониторинг за ходом строительства оставшихся 188 медицинских объектов и реконструкцией больниц.