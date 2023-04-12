Депутат Ходжаназаров заявил о нелегальном импорте зерна и молочной продукции в Казахстан

Мажилис, Сельское хозяйство, Россия
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Мажилиса, руководитель фракции партии Respublika Айдарбек Ходжаназаров требует защитить казахстанских фермеров от нелегального импорта и демпинга со стороны зарубежных поставщиков зерна и молочной продукции. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании нижней палаты Парламента РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото из открытых источников

Депутат констатировал, что в 2022 году урожай зерна в России составил рекордные 153 млн тонн. На 1 января 2023 года объем запасов в РФ на 44% больше, чем годом ранее.

«По заявлениям российского Министерства сельского хозяйства, экспорт – лучший механизм снятия излишков. В такой ситуации привлекательным рынком для российского зерна становится Казахстан, куда, по оценкам экспертов, по «серым» схемам было завезено порядка 2 млн тонн зерна. Контрабанду в основном перевозили автомобилями, без какого-либо учета и документации. Введенный буквально вчера запрет, мягко говоря, «припоздал», ведь 2 млн тонн зерна уже завезли», – констатировал мажилисмен.

По его данным, размер ущерба для Казахстана уже оценивается более чем в 140 млн долларов – и это только неуплаченный НДС и тариф национальной компании «Казақстан темір жолы».

«А как же убытки фермеров? Отрасль, в которой работают 2 млн казахстанцев, недозаработала более 500 млн долларов за прошедшие полгода в результате бездействия госорганов. Импортеры нелегального зерна демпингуют: на их стороне играет укрепление тенге на фоне ослабления рубля – так, в валюте цена на российскую пшеницу дешевле, даже с учетом доставки товара в Казахстан. Она не превышает 80 тысяч тенге за тонну, что равняется себестоимости казахстанского зерна. В итоге отечественные зернопроизводители терпят убытки, и всё это в преддверии посевной», – сетует Ходжаназаров.

Он отметил, что для казахстанских производителей молока ситуация складывается не менее драматично. В России образовался профицит сухого молока. Это произошло потому, что россияне нарастили объем производства сырого молока, а объемы продаж дорогостоящей продукции (йогурты, сыры) сократились, молокозаводы нарастили выпуск более дешевых продуктов, в том числе сухого молока.

«На конец 2022 года запасы сухого обезжиренного молока в 4 раза больше, чем годом ранее. Казахстан один из основных рынков сбыта для молочной продукции из РФ, и избытки продукции хлынули в приграничные районы РК. В отсутствии прочих рынков российские поставщики заполонили казахстанские торговые сети, выкупая полки супермаркетов и вытесняя отечественного производителя. Цена на сухое молоко российского производства «рухнула», по данным участников рынка, более чем в 2 раза с начала года. Отметим, что в числе причин снижения – необходимость сбыть продукцию с истекающим сроком годности. Казахстанские молзаводы начинают снижать закупочные цены на отечественное молоко, запасаясь его дешевым заменителем», – сказал депутат.

В этой связи депутат требует провести переговоры Правительства РК с Китаем для снятия всех барьеров в перевозке зерна и муки через Алашанькоу, расширить рынки сбыта зерна и муки в сторону Ближнего Востока, провести закуп зерна в госрезерв в объеме не менее 1 млн тенге и рассмотреть инструменты реструктуризации долгов фермеров, чтобы провести следующую посевную кампанию без срывов.

Напомним, Казахстан с 10 апреля 2023 года ввел запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом сроком на 6 месяцев. 

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