Десять долгостроев сдадут до осени в Астане

Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Инстаграм , передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Градоначальник ознакомился с ходом строительства таких долгостроев, как ЖК «Араби 2 - Гранитный 2», «Арыстан, блок 4», «Future home». У данных жилых комплексов почти 12-летняя история.

К примеру, ЖК «Араби 2 - Гранитный 2» был признан проблемным еще в 2013 году. Здесь ключи от квартир ожидают почти 200 семей. Строительство ЖК «Future home» также было начато в 2013 году. На момент передачи объекта в ЕКК были построены 4 и 7 этажей.

"По ЖК-долгостроям ведем большую системную работу. Ранее благодаря поддержке государства из более 16 тысяч семей-дольщиков ключи от квартир получили порядка 15,5 тысяч семей-дольщиков. Было завершено строительство более 140 ЖК-долгостроев. К примеру, в 2023 году количество долгостроев составляло 32 ЖК. В прошлом году завершили строительство 22 ЖК-долгостроев. В текущем году остается 10 домов, их строительство завершим в 1-2 квартале текущего года. Таким образом, ключи от квартир получат оставшиеся почти 500 семей-дольщиков", - написал он.

Завершение строительства долгостроев находится на контроле у Главы государства.