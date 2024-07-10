В Костанае оштрафовали отца школьника-лжетеррориста

За ложное сообщение о бомбе в школе наказали отца мальчика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской суд

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрел дело в отношении гражданина Ф. по факту неисполнения обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности ребенка.

«В суде установлено, что 6 июня 2024 года несовершеннолетний Ф., 2014 г.р. позвонил на пульт «112» и сообщил о заложенной бомбе в школе-гимназии № 3 города Костанай. Тем самим несовершеннолетний Ф. допустил уголовное правонарушение, в связи с чем, было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», – говорится в сообщении.

Мужчина признал вину в полном объеме.

«Судом на него наложено административное взыскание в виде административного штрафа в сумме 36 920 тенге» ,– заключили в суде.

В пресс-службе добавили, что постановление не вступило в законную силу.