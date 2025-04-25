Десятитомный сборник Каныша Сатпаева издан на семи языках мира

Литература
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Дана Аменова
корреспондент

Труды казахского ученого опубликованы на казахском, арабском, английском, французском, испанском, китайском и русском языках

Фото: МНВО

В Торайгыров университете состоялась ежегодная международная научная конференция – XXV Сатпаевские чтения, посвященная Канышу Имантаевичу Сатпаеву – выдающемуся казахскому ученому, доктору геолого-минералогических наук, первому президенту Академии наук Казахской ССР, академику Академии наук СССР, сообщает Kazpravda.kz

По данным МНВО, в рамках мероприятия была представлена презентация 10-томного собрания трудов и «Краткого биографического очерка» Каныша Имантаевича Сатпаева, изданных на казахском, арабском, английском, французском, испанском, китайском и русском языках.

Со вступительным словом выступил ректор университета Нурлан Медетов.

«Сегодня, говоря о наследии Каныша Сатпаева, мы не просто вспоминаем великого ученого. Мы продолжаем его дело – работаем над тем, чтобы наука в Казахстане развивалась, решала реальные вызовы современности и оставалась важнейшим ориентиром для будущих поколений. Торайгыров университет последовательно придерживается курса на развитие науки, инноваций и образования, отвечающего вызовам времени. Мы уверены: именно в научном сообществе рождаются идеи, способные изменить общество к лучшему. И именно для этого ежегодно проводится конференция – чтобы ученые, молодые исследователи и студенты из разных стран могли объединить усилия, поделиться открытиями и вдохновиться новыми перспективами», – отметил он.

В торжественной церемонии перерезания ленты приняли участие академик Национальной академии наук РК, депутат Сената Парламента РК Алтынбек Нухулы, депутат Мажилиса Парламента РК Жаркынбек Амантай, председатель маслихата Павлодарской области Илья Теренченко и Герой труда Казахстана Ришат Амренов.

Сатпаевские чтения остаются уникальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов казахстанской науки.

По итогам секционных заседаний состоялось награждение победителей. Научные статьи участников войдут в ежегодный сборник. В этом году на конкурс было подано около 1500 статей, а конференция включала 36 секционных заседаний.

#МНВО #сборник #Каныш Сатпаев #издание

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