Фото: пресс-служба МКИ РК

В Астане презентовали книгу, посвященную казахскому писателю, этнографу и композитору Акселеу Сейдимбеку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В Национальной академической библиотеке прошел литературно-музыкальный вечер, где презентовали книгу певца заслуженного деятеля РК Айтбека Ныгызбаева «Ақселеудің әндері».

В сборник «Ақселеудің әндері» впервые полностью включены и систематизированы песни выдающегося казахского писателя, учёного-этнографа и композитора Акселеу Сейдимбека.

В ходе вечера участники поделились воспоминаниями о личности и творчестве писателя, а Айтбек Ныгызбаев рассказал о процессе подготовки сборника.

В мероприятии приняли участие деятели культуры и искусства, представители интеллигенции, искусствоведы и читатели библиотеки.