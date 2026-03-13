В ходе вечера участники поделились воспоминаниями о личности и творчестве писателя
В Астане презентовали книгу, посвященную казахскому писателю, этнографу и композитору Акселеу Сейдимбеку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
В Национальной академической библиотеке прошел литературно-музыкальный вечер, где презентовали книгу певца заслуженного деятеля РК Айтбека Ныгызбаева «Ақселеудің әндері».
В сборник «Ақселеудің әндері» впервые полностью включены и систематизированы песни выдающегося казахского писателя, учёного-этнографа и композитора Акселеу Сейдимбека.
В ходе вечера участники поделились воспоминаниями о личности и творчестве писателя, а Айтбек Ныгызбаев рассказал о процессе подготовки сборника.
В мероприятии приняли участие деятели культуры и искусства, представители интеллигенции, искусствоведы и читатели библиотеки.