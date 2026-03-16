В связи с Национальным днем книги Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявило о начале приема заявок на участие в республиканском конкурсе «Ұлттық кітап», сообщает Kazpravda.kz
Цель конкурса – формирование культуры чтения, определение лучших авторов книг, содействие развитию казахской литературы и духовности, а также поддержка и поощрение переводчиков, издателей и книжных дизайнеров.
К участию в конкурсе принимаются произведения, изданные отечественными издательствами за последние 2 года.
Конкурс проводится по 10 номинациям:
1. Лучшая книга для детей;
2. Лучший комикс;
3. Лучшая книга в жанре нон-фикшн;
4. Лучшая книга в жанре детектива;
5. Лучшая книга в жанре сатиры;
6. Лучшая иллюстрированная книга;
7. Лучшая переводная книга;
8. Лучшая книга в жанре фантастики;
9. Лучшее издательство;
10. Гран-при «Книга года».
Заявки принимаются до 1 апреля в Национальной государственной книжной палате РК (г. Алматы, ул. Пушкина 2/76, 8 этаж, кабинет 817).
С правилами конкурса можно ознакомиться по ссылке.