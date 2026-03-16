В связи с Национальным днем книги Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявило о начале приема заявок на участие в республиканском конкурсе «Ұлттық кітап», сообщает Kazpravda.kz

Цель конкурса – формирование культуры чтения, определение лучших авторов книг, содействие развитию казахской литературы и духовности, а также поддержка и поощрение переводчиков, издателей и книжных дизайнеров.

К участию в конкурсе принимаются произведения, изданные отечественными издательствами за последние 2 года.

Конкурс проводится по 10 номинациям:

1. Лучшая книга для детей;

2. Лучший комикс;

3. Лучшая книга в жанре нон-фикшн;

4. Лучшая книга в жанре детектива;

5. Лучшая книга в жанре сатиры;

6. Лучшая иллюстрированная книга;

7. Лучшая переводная книга;

8. Лучшая книга в жанре фантастики;

9. Лучшее издательство;

10. Гран-при «Книга года».

Заявки принимаются до 1 апреля в Национальной государственной книжной палате РК (г. Алматы, ул. Пушкина 2/76, 8 этаж, кабинет 817).

С правилами конкурса можно ознакомиться по ссылке.