Стартует прием заявок на специальную Президентскую литературную премию

Заявки принимаются по номинациям: «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Детская литература»

Фото: Минкультуры РК

С 16 марта начинается прием заявок на соискание специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Премия учреждена для государственной поддержки молодых литераторов, а также формирования нового поколения талантливых поэтов и писателей Казахстана. В текущем году она проводится в четвертый раз.

Участниками конкурса могут стать авторы в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие собственные произведения, ранее не участвовавшие в международных и национальных конкурсах.

Заявки принимаются по номинациям: «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Детская литература». Каждый автор может подать заявку только в одной номинации.

Прием заявок осуществляется в бумажном и электронном форматах с 16 марта по 16 июня по адресу: Астана, проспект Мәңгілік Ел, 8, 14-й подъезд, Комитет архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК, кабинет 273.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 707 525 24 54, 8 (7172) 740407, 8 (7172) 740384, 8 (7172) 740408.

