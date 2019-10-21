Детсад для незрячих детей откроют в столице в 2020 году
Аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства специализированного детского сада для детей с нарушением зрения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
Учреждение рассчитано на 90 мест, расположено в районе Сарыарка (проспект Туран и ул.Кумисбекова). Посещать детский сад смогут как дети с нарушением зрения, так и с полной потерей зрения. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2020 году. Помимо этого в столице работают 2 детсада для детей с нарушениями зрения, новое здание позволит охватить большее количество детей с особыми потребностями.
Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что руководство страны уделяет особое внимание вопросам поддержки детей с особыми потребностями.