Детям из социально уязвимых семей предоставили 15% квоту для поступления в специализированные школы

В Казахстане детям из социально уязвимых семей предоставили квоту для поступления в специализированные школы. Об этом рассказал министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, сообщает Kazpravda.kz.

Министр рассказал о том, какие условия для поддержки одаренных детей создают в Казахстане.

«Главой государства было дано поручение по поддержке детей из социально уязвимых категорий и развитию инклюзивного образования. И для реализации этой задачи подписал приказ, благодаря которому дети из социально уязвимых семей получат 15-процентную квоту для поступления в специализированные школы.

То есть теперь до 1500 детей из таких семей смогут поступить по новой квоте в школы «БИЛ», «Дарын» и т.д. На сегодня, благодаря новому приказу, в такие специализированные школы уже зачислены дети из социально уязвимых семей», – сообщил Аймагамбетов.

Глава Минпросвещения выразил уверенность в том, что это отразится на их дальнейших успехах и напомнил, что ранее похожие квоты вводили для поступления в колледжи и вузы.

Мы должны создавать больше сбалансированных условий как для юных талантов, так и для тех, кто еще не сумел проявить себя из-за социально-экономических факторов.