По итогам переговоров Президентов Казахстана и Руанды члены официальных делегаций обменялись документами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

1. Меморандум о взаимопонимании о политических и дипломатических консультациях между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда;

2. Меморандум о сотрудничестве между Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством финансов и экономического планирования Республики Руанда;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством информационно-коммуникационных технологий и инноваций Республики Руанда по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий;

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Республики Руанда;

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и животноводства Республики Руанда;

6. Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board;

7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Советом развития Республики Руанда;

8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли и индустрии Республики Руанда;

9. Меморандум о взаимопонимании между АО «Национальная компания «Kazakh Invest» и Советом развития Республики Руанда.