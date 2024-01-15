Деятельность алматинского рынка «Алтын орда» сделают прозрачной

Власти намерены обеспечить увеличение поступлений налоговых платежей в бюджет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: МТИ РК

Сообщается, что в рамках совместного плана мероприятий по обеспечению прозрачности в деятельности рынка «Алтын орда», утвержденного Комитетом Минторговли совместно с администрацией рынка, с декабря 2023 года на 6 въездах территории «Алтын орды» были установлены автоматические шлагбаумы с QR-кодами и 6 POS-терминалов в павильонах для оплаты за въезд на территорию рынка.

Кроме того, разработан и запущен сайт по цифровизации рынка «Алтын орда» (altynordaresmi.kz), предоставляющий гражданам информацию о количестве свободных торговых мест, их площади, стоимости аренды, а также информацию об условиях договора аренды (пользования), в том числе порядке и основаниях для его расторжения.

Для получения обратной связи со стороны руководства рынка внедрена возможность подачи онлайн-жалобы и внесения предложения.

Отмечается, что эти меры принимаются для прозрачности деятельности рынка и увеличения поступлений налоговых платежей в бюджет.

Напомним, в августе 2023 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев провел расширенное совещание с участием мобильной группы, созданной на территории рынка и администрацией рынка для координации работы по устранению выявленных нарушений, модернизации рынка и выделении бесплатных торговых мест для фермеров.

В декабре 2023 года председатель комитета торговли Айдар Абилдабеков посетил рынок «Алтын Орда» и обсудил с администрацией рынка вопросы модернизации торговых площадей. По итогам совещания Айдар Абилдабеков поручил ускорить переход на цифровизацию бизнес-процессов в кратчайшие сроки.