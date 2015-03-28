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Действия пилота разбившегося A320 квалифицированы как "непредумышленное убийство"
Прокуратура Франции решила квалифицировать действия второго пилота разбившегося в Альпах А320 Андреаса Лубитца как "непредумышленное убийство", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на французскую ежедневную газету Provence.

Как уточнил прокурор Марселя Брис Робен, ведомство пока не намерено менять формулировку обвинений.

"Мы почти изменили квалификацию. Но в итоге мы оставили определение "непредумышленное убийство", — рассказал Робен в эксклюзивном интервью изданию. Прокурор также уточнил, что действия Лубитца могут свидетельствовать о "спонтанном желании уничтожить самолет", тогда как под статью "преднамеренное убийство" попадает "сознательное намерение убить".

Ранее прокуратура, основываясь на уликах, полученных в ходе осмотра квартиры Лубитца, а также на данных, установленных в результате расшифровки "черного ящика" разбившегося самолета, заявила, что Лубитц мог сознательно уничтожить самолет. Кроме того, в его квартире был найден разорванный больничный лист и было установлено, что Лубитц не должен был находиться в день катастрофы за штурвалом.

Также известно, что на протяжении полутора лет Лубитц посещал психиатра. 

По сведениям знакомых пилота, Лубитц был приятным парнем и любителем спорта. В свою очередь бывшая девушка погибшего рассказала журналистам, что Лубитц заявлял о намерении "изменить систему" и сделать нечто значительное, что может войти в историю.

Напомним, перед катастрофой один из пилотов отлучился из кабины, а вернуться уже не смог, так как второй пилот не разблокировал дверь. Как сообщили в прокуратуре, пилот переключил несколько тумблеров и настроил автопилот на максимально быстрое снижение. Командир требовал впустить его в кабину по внутренней связи, но Лубитц не отреагировал. Без ответа он оставил и вызовы авиадиспетчеров, и предупреждения систем воздушного судна. Находился ли второй пилот в момент падения самолета в сознании, неизвестно. Но он точно был жив – на записи бортовых самописцев отчетливо слышно его спокойное дыхание. Хотя ни одного слова за последние десять минут полета немец больше не произнес. Согласно данным "черного ящика", члены экипажа пытались выломать дверь, но не успели.

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