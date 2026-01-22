Главное преимущество портативных УЗИ-устройств – возможность проведения обследования непосредственно у постели пациента. Это особенно важно для больных в тяжелом состоянии, когда транспортировка сопряжена с риском. Использование мобильных аппаратов позволяет врачам быстрее принимать клинические решения, экономя драгоценное время и снижая нагрузку на пациентов и медицинский персонал.

Всего в город распределено 13 планшетных УЗИ-аппаратов. По одному устройству получили городские поликлиники № 1, 5 и 8. Четыре аппарата направлены в городскую клиническую больницу № 1, два – в городскую больницу № 2, один – в городскую инфекционную больницу. Еще три устройства поступили в многопрофильную больницу с онкологическим центром.

Новые аппараты соответствуют современным требованиям цифровизации здравоохранения. Они позволяют сохранять результаты исследований в электронном формате, проводить их анализ и в перспективе внедрять элементы искусственного интеллекта. Это открывает дополнительные возможности для повышения точности диагностики и стандартизации медицинских услуг.

Внедрение планшетных УЗИ-аппаратов – еще один шаг на пути модернизации системы здравоохранения Шымкента. Такие технологии не только облегчают работу врачей, но и напрямую отражаются на качестве и доступности медицинской помощи для населения, что особенно важно в условиях роста потребности в быстрой и эффективной диагностике.