Проект библиотеки имени Абая победил в программе Фонда послов США

Культура
Дана Аменова
специальный корреспондент

В рамках инициативы предусмотрены консервация и реставрация редких рукописей и изданий, а также их цифровизация

Фото: МКИ РК

Проект по сохранению, реставрации и цифровизации редкого фонда Областной универсальной библиотеки имени Абая стал победителем программы Фонда послов США по сохранению культурного наследия (Ambassadors Fund for Cultural Preservation – AFCP), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По данным Минкультуры, инициатива направлена на сохранение редких рукописей и старинных изданий, в том числе материалов, связанных с жизнью и творческим наследием Абая Кунанбайулы, а также книг, которыми пользовался поэт.

Особое значение проекту придает история самой библиотеки. В 1885 году во время пребывания в Семипалатинске ее посетил американский исследователь, писатель и журналист Джордж Кеннан. Он ознакомился с книжным фондом, которым пользовался Абай, а позднее упоминал казахского мыслителя в своих трудах, познакомив с его именем англоязычную аудиторию.

В рамках проекта предусмотрены консервация и реставрация редких рукописей и изданий, а также их цифровизация. Современные технологии позволят обеспечить долгосрочную сохранность ценных материалов и расширить возможности их использования в научной, образовательной и просветительской работе, добавили в министерстве.

#программа #победа #библиотека #Абай #фонд послов США

Популярное

Все
Мичуринский завод наращивает мощности
Перспективы отечественных биотехнологий
Работать слаженно и эффективно
Духовное достояние народа
Джон ван’т Шкип у руля сборной
Проведено контрольное тестирование
Развивать потенциал молодых авторов
Разводят в пустыне форель
Распоряжение Главы государства о назначении
Четыре золота из Киото
Произведениям классика необходимо новое прочтение
Успешный старт юниоров
Фокус на резерв
В Главном ботаническом саду прошел InEco Fest 2026
Диалог со временем
Распоряжение Главы государства о назначении
Победный марш «Ордабасы»
Меньше бумаг – больше заботы!
Ключевой институт представительной власти
Остаться с... долгами
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Вышел трейлер самого дорогого фильма в истории индийского кино
Челлендж в Вооруженных силах
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Пенсионерка из Караганды лишилась 15 млн тенге из-за «снятия проклятия»
Семья как главная ценность
Молоко не пропадет
Прокурор Жамбылской области обсудил с инвесторами реализацию проектов в регионе
Премьер дал ряд указаний по национальному знаку «Сделано в Казахстане»
УЕФА принял решение по ответному матчу «Кайрат» - «Левски» в Лиге чемпионов
В Казахстане проведут ревизию требований, мешающих продвижению отечественных товаров
Первенство планеты – на Капшагае
Крепким должен быть крепеж
Подсолнухи, фото и... штраф
Национальный поэт мирового масштаба
Кто выступит на Billie Jean King Cup
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Растет интерес к парку «Сырдарья-Туркестан»
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Вкус степи: лучших производителей кумыса выбрали в Астане
Атырау становится центром вагоностроения
Хирурга подозревают в получении денег за лечение по ОСМС в Атырау
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Родники возвращаются к жизни

Читайте также

Диалог со временем
Развивать потенциал молодых авторов
В Пекине отметили День Абая
Казахстан отмечает День Абая: 181 год со дня рождения велик…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]