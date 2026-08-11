Проект библиотеки имени Абая победил в программе Фонда послов США

В рамках инициативы предусмотрены консервация и реставрация редких рукописей и изданий, а также их цифровизация

Фото: МКИ РК

Проект по сохранению, реставрации и цифровизации редкого фонда Областной универсальной библиотеки имени Абая стал победителем программы Фонда послов США по сохранению культурного наследия (Ambassadors Fund for Cultural Preservation – AFCP), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По данным Минкультуры, инициатива направлена на сохранение редких рукописей и старинных изданий, в том числе материалов, связанных с жизнью и творческим наследием Абая Кунанбайулы, а также книг, которыми пользовался поэт.

Особое значение проекту придает история самой библиотеки. В 1885 году во время пребывания в Семипалатинске ее посетил американский исследователь, писатель и журналист Джордж Кеннан. Он ознакомился с книжным фондом, которым пользовался Абай, а позднее упоминал казахского мыслителя в своих трудах, познакомив с его именем англоязычную аудиторию.

В рамках проекта предусмотрены консервация и реставрация редких рукописей и изданий, а также их цифровизация. Современные технологии позволят обеспечить долгосрочную сохранность ценных материалов и расширить возможности их использования в научной, образовательной и просветительской работе, добавили в министерстве.