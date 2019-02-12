Димаша приглашают в Канаду, Корею, Турцию - мама певца

Мама певца Светлана Айтбаева рассказала о конкурсе в США и предстоящих концертах.



"Он участвует в конкурсе в США, чтобы представить всему миру казахское искусство, наши песни и культуру, национальный облик. Мы надеемся, что победит. Димашу поступает много предложений. Однако нелегко давать концерты, выходить в мировое турне. Димаш не один, рядом с ним есть музыканты, хореографический ансамбль. Они все требуют тщательной подготовки. Сначала состоится концерт в Москве, затем в Астане. Поступили предложения о том, чтобы организовать выступления в Канаде, Корее, Турции, Кыргызстане, Узбекистане и многих странах СНГ. В этом году он не успеет побывать везде", – сказала Светлана.



22 марта Димаш Кудайберген проведет концерт в Москве, затем 23 марта, по просьбе большинства, состоится второй концерт.



"Концерт Димаша в России организовывают две страны. В середине января были распроданы все билеты на его концерт, который пройдет 22 марта. Позже было принято решение провести на следующий день еще один концерт, по просьбе его фанатов со всех регионов. Сейчас есть информация, что большинство билетов уже распродано", – добавила Светлана Айтбаева.





Распродана большая часть билетов на концерт Димаша Кудайбергена, который пройдет 23 марта в Москве, передает Inform.kz.