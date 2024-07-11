Динара Сатжан анонсировала интервью с адвокатом Джонни Деппа

Фото: https://www.instagram.com/dinarasatzhan/?img_index=4

На своей странице в Instagram Динара Сатжан проинформировала подписчиков о том, что планирует взять интервью у защитницы голливудской кинозвезды Камиллы Васкес. Она опубликовала совместное фото с иностранной гостьей, которая в скором времени поведает ей некоторые подробности скандального бракоразводного процесса зарубежных артистов.

Также казахстанская селебрити сообщила, что посмотрела документальный фильм о суде Джонни и его бывшей жены Эмбер Херд. Джонни Депп требовал 50 млн за клевету. Дело в том, что Эмбер после развода намекала в СМИ на то, что подвергалась насилию со стороны бывшего мужа. Джонни терпел 6 лет, а потом пошел в суд. Камилла Васкес рассказала Сатжан причины молчания Джонни Деппа, которые пока не раскрываются.

«Мне лично запомнился момент, когда Камилла допрашивала Эмбер о 7 млн долларах, которые актриса получила после развода. Она уверяла в различных интервью, что отдала их на благотворительность. Но, как выяснила Васкес, деньги так и не были пожертвованы. И еще, понравился момент с консилером Милани. Эмбер говорила, что маскировала синяки этой палеткой, а оказалось, что ее выпустили позже. Дьявол, как говорится, в деталях», – пояснила Динара Сатжан.

Напомним, Камилла Васкес одна из девяти адвокатов юридической компании Brown Rudnick, которая представляла интересы Деппа. В 2021 году журнал Best Lawyer включил Камиллу в список перспективных молодых адвокатов, за которыми стоит следить.