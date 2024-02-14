ДКРЕМ объяснил астанчанам завышенные счета за тепло и свет в январе

На днях жители столицы, получив квитанции за январь 2024 года, заметили завышенные счета за тепло и электроэнергию. Этот вопрос прокомментировал Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Астана, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пояснили в ДКРЕМ, тариф ТОО «Астанаэнергосбыт» скорректирован с 1 января 2024 года с учетом увеличения расходов на оплату труда, роста стоимости стратегического товара и увеличения объема предоставляемых услуг. Уровень тарифа на тепловую энергию зависит от уровня затрат, необходимых для производства, транспортировки и снабжения тепловой энергией.

Кроме того, уровень тарифа на теплоснабжение зависит в первую очередь от стоимости вида топлива (газ, мазут, уголь), в структуре которого он занимает основную долю. Соответственно, изменение цены на топливо, а также на их транспортировку повлекло к изменению конечного тарифа на услугу теплоснабжения.

Также, в структуре тарифа ТОО «Астанаэнергосбыт» 97% затрат занимают «затраты на производство тепловой энергии (АО «Астана-Энергия»)» и «затраты на распределение тепловой энергии (АО «Астана-Теплотранзит»).

С учетом вышесказанных факторов тариф ТОО «Астанаэнергосбыт» за снабжение тепловой энергии изменен для населения на 20% (тариф без НДС с 2765,18 тенге за Гкал до 3318,22 тенге за Гкал).

- Вместе с тем, необходимо отметить, что на конечный чек повлияло не только повышение тарифа, но и температура наружного воздуха и как следствие увеличение объёма потребления. То есть, чем ниже температура наружного воздуха, тем больше потребление тепловой энергии. Например, в декабре прошлого года среднемесячная температура составила -8,9 градусов, а в январе текущего года температура составила -11,9 градусов. Соответственно потребители тепловой энергии увидели некую разницу в квитанциях за прошлые месяцы с учетом измененного тарифа с начала года, - заявили в ДКРЕМ.

Также в департаменте ответили по поводу завышенных счетов за электроснабжение.

- ТОО «Астанаэнергосбыт» является единственным регулируемым субъектом по реализации электрической энергии для потребителей города Астана. В отопительным периоде цена на услуги по розничной реализации электрической энергии ТОО «Астанаэнергосбыт» не менялась. По электрической энергии начисление производится на основе показаний приборов учета за фактический потребленный объем электроэнергии. В единичных случаях бывает некорректная передача показаний прибора учета. В таких случаях, ДКРЕМ по г. Астана сообщает, что в случае выявления некорректности показаний приборов учета и начислений потребитель имеет возможность обратиться в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана по адресу ул. Петрова, дом 5 или через Единую платформу приема и обработки всех обращений граждан «е-Otinish», - говорится в сообщении.

В департаменте заверили, что случае подтверждения доводов потребителя по результатам внеплановых проверок будут приняты меры в рамках законодательства РК.