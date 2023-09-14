Дно Акбулака впервые за 20 лет очистят в Астане

Дноочистительные работы будут проводиться до апреля 2024 года.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Управление охраны окружающей среды и природопользования Астаны начало работу по сбросу воды с ручья Акбулак в реку Есиль с целью очистки дна Акбулака от многолетних иловых отложений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

Как отметили в пресс-службе, за годы своего существования Акбулак стал одним из мест отдыха горожан, локацией для занятий спортом и проведения состязаний по гребле.

"Очистка ручья такого масштаба проводится впервые за 20 лет. Заиливание дна может привезти к заболачиванию водоема, появлению неприятного запаха. Именно поэтому очистка ручья важна для поддержания нормального экобаланса. Просим горожан и гостей столицы отнестись с пониманием к выполняемым работам. Водный баланс ручья Акбулак будет восстановлен после завершения дноочистительных работ в обязательном порядке", - проинформировали в городской администрации.

Дноочистительные работы будут проводиться до апреля 2024 года, добавили в пресс-службе.