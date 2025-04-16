До 3 700 возросло число пострадавших от песчаной бури в Ираке
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Больше половины из них госпитализированы
Число пострадавших от песчаной бури на юго-востоке Ирака возросло до 3 700. Все они обратились в больницы с симптомами респираторных заболеваний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Пациенты жалуются на боль в горле, удушье, насморк и кашель. Больше половины из них госпитализированы.
Ранее сообщалось о 1,8 тыс. пострадавших.
Местные власти рекомендуют жителям не покидать дома без крайней необходимости.
Также отмечается, что буря нарушила работу двух международных аэропортов страны - Наджаф и Басра.
Песчаные бури не редкость на Ближнем Востоке. Причинами их возникновения являются низкое количество осадков, опустынивание и изменение климата.