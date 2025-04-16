Больше половины из них госпитализированы

Фото: скриншот видео / 24.kz

Число пострадавших от песчаной бури на юго-востоке Ирака возросло до 3 700. Все они обратились в больницы с симптомами респираторных заболеваний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Пациенты жалуются на боль в горле, удушье, насморк и кашель. Больше половины из них госпитализированы.

Ранее сообщалось о 1,8 тыс. пострадавших.

Местные власти рекомендуют жителям не покидать дома без крайней необходимости.

Также отмечается, что буря нарушила работу двух международных аэропортов страны - Наджаф и Басра.

Песчаные бури не редкость на Ближнем Востоке. Причинами их возникновения являются низкое количество осадков, опустынивание и изменение климата.