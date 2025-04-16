До 3 700 возросло число пострадавших от песчаной бури в Ираке

В мире,Происшествия,Погода
118
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Больше половины из них госпитализированы

Фото: скриншот видео / 24.kz

Число пострадавших от песчаной бури на юго-востоке Ирака возросло до 3 700. Все они обратились в больницы с симптомами респираторных заболеваний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Пациенты жалуются на боль в горле, удушье, насморк и кашель. Больше половины из них госпитализированы.

Ранее сообщалось о 1,8 тыс. пострадавших.

Местные власти рекомендуют жителям не покидать дома без крайней необходимости.

Также отмечается, что буря нарушила работу двух международных аэропортов страны - Наджаф и Басра.

Песчаные бури не редкость на Ближнем Востоке. Причинами их возникновения являются низкое количество осадков, опустынивание и изменение климата.

 

#пострадавшие #буря #Ирак

Популярное

Все
Вековому юбилею посвящается
Повысить безопасность и минимизировать ущерб
Чтобы ухабов стало меньше
Казахстанская разработка представлена на EXPO 2025 в Японии
Вечная современность классики
За свой кровный грош ты для жуликов хорош!
Химпром Мангистау: курс на модернизацию и устойчивое развитие
Наукограды способны повысить конкурентоспособность страны
Педагогика: и наука, и искусство
Светлый и ликующий мир Ивана Стадничука
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации
Кузнечных дел мастер
Звезды командного айтыса
Шанс для технологического прорыва
Порохом пропахшие страницы
Держи удар, малыш!
Мечты сбываются
В центре надежды
Школа нужна и на курорте!
Преступность среди подростков снижена на треть
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Потребителей приучат к бережливости
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Ставить и достигать цели
Свыше 2,5 млрд тенге выделили на водоснабжение сельчан Туркестанской области
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Боевой путь пулеметчика
Ключи от квартир получили молодые ученые в РК
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
От кустарного цеха – до современной фабрики
«Замандас 21»: там, где царят любовь и забота
Обеспечить верховенство права через уважение к нему
Изменения в «Барысе» и феноменальный рекорд Овечкина
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте

Читайте также

Более 40 человек погибли при обрушении многоэтажки в Бангко…
Пыльная буря обрушилась на Ирак
Землетрясение зафиксировано на юге Калифорнии
Более 230 человек погибло при обрушении крыши клуба в Домин…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]