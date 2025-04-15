Пострадали около 1,8 тыс. человек

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Также из-за стихийного бедствия была нарушена работа в двух международных аэропортах Наджаф и Басра, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

«В понедельник органы здравоохранения Ирака сообщили, что из-за песчаной бури, обрушившейся на центральную и южную часть страны, зафиксировано более 1, 8 тыс. случаев удушья», — информирует издание Asharq Al-Awsat.

«Эксперты утверждают, что пылевые бури могут усилиться в Ираке, который Организация Объединенных Наций считает одной из пяти стран, наиболее пострадавших от некоторых аспектов изменения климата», — говорится в материале.

14 апреля на севере Китая из-за шторма ввели «оранжевый» уровень опасности. Кроме того, ожидаются песчаные и снежные бури в районах Бохайского, Желтого и Восточно-Китайского морей.