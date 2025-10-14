Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Олжас Бектенов на заседании Правительства отметил, что инфраструктура ЖКХ требует масштабной модернизации. Работа в этом направлении ведется в рамках реализации соответствующего Национального проекта.

«Правительство выступает за сдержанную тарифную политику. Это обеспечивается за счет привлечения долгосрочного финансирования и пересмотра операционных расходов монополистов. До конца года изменений тарифов на коммунальные услуги для населения не планируется. В целом любое изменение тарифов должно осуществляться сбалансированно, с учетом социальной чувствительности и приоритетов государственной экономической политики», – отметил Олжас Бектенов.

Он поручил ответственным госорганам и акиматам принять дополнительные меры по поддержке покупательской способности граждан, стабилизации цен и устойчивому функционированию инфраструктуры.