Автодорогу "Ушарал-Достык" достроить до конца года обещают в МИИР РК

О финальной стадии строительства автомобильной дороги республиканского значения «Ушарал-Достык» заявили в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба МИИР РК

Согласно информации, общая протяженность реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Ушарал-Достык» составляет 184 км. Стоимость проекта, генеральным подрядчиком которого явялется ТОО «АБК-Автодор НС», составляет 61,2 млрд. тг.

В министерстве уточнили, что первые 87 км эксплуатируются с 2020-2022 годов. При этом на двух участках работы продолжаются, на всём протяжении дороги обеспечен безопасный проезд.

По информации подрядчика, ввод в эксплуатацию участка 90-180 км планируется в декабре текущего года. Также Комитетом госдоходов Министерства финансов РК совместно с Пограничной службой КНБ планируется завершение строительства пункта пропуска «Достык» на казахстанско-китайской границе.