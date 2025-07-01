1 августа в Казахстане начнется Национальная сельскохозяйственная перепись. Это масштабное статистическое наблюдение охватит все регионы республики и станет важным источником актуальных данных о состоянии сельского хозяйства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Казахстана

Фото: Бюро национальной статистики

Перепись пройдет в два этапа и продлится до 20 октября 2025 года.

Онлайн-этап – 1-31 августа: участие обязаны принять юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства, занимающиеся растениеводством, животноводством и рыбоводством, а также домохозяйства. Опрос проходит на сайте sanaq.gov.kz.

Офлайн-этап – 20 сентября-20 октября: интервьюеры лично посетят домохозяйства, которые не прошли онлайн-опрос, но имеют приусадебные участки, огороды, сады или сельскохозяйственных животных.

«Мы обращаемся ко всем сельхозпроизводителям, фермерам и гражданам. Участие в переписи не формальность, а вклад в будущее аграрного сектора страны. Только полные и достоверные данные позволят выстроить эффективную систему господдержки, развивать инфраструктуру на селе и принимать обоснованные решения в сфере продовольствия и сельского хозяйства», – подчеркнул руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев.

В переписи планируется охватить около 2 млн домохозяйств и более 300 тыс. сельхозпроизводителей. Для проведения опросов по всей стране будет задействовано свыше 3500 интервьюеров.

Для удобства граждан будут открыты зоны самообслуживания в сельских акиматах и районных отделах статистики с доступом в интернет. Также граждане могут получить консультации в контакт-центре по номеру 1446.