До старта сельхозпереписи в Казахстане остался ровно месяц

Сельское хозяйство
111
Венера Баталова
корреспондент

1 августа  в Казахстане начнется Национальная сельскохозяйственная перепись. Это масштабное статистическое наблюдение охватит все регионы республики и станет важным источником актуальных данных о состоянии сельского хозяйства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Казахстана

Фото: Бюро национальной статистики

Перепись пройдет в два этапа и продлится до 20 октября 2025 года.

Онлайн-этап – 1-31 августа: участие обязаны принять юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства, занимающиеся растениеводством, животноводством и рыбоводством, а также домохозяйства. Опрос проходит на сайте sanaq.gov.kz.

Офлайн-этап – 20 сентября-20 октября: интервьюеры лично посетят домохозяйства, которые не прошли онлайн-опрос, но имеют приусадебные участки, огороды, сады или сельскохозяйственных животных.

«Мы обращаемся ко всем сельхозпроизводителям, фермерам и гражданам. Участие в переписи не формальность, а вклад в будущее аграрного сектора страны. Только полные и достоверные данные позволят выстроить эффективную систему господдержки, развивать инфраструктуру на селе и принимать обоснованные решения в сфере продовольствия и сельского хозяйства», – подчеркнул руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев.

В переписи планируется охватить около 2 млн домохозяйств и более 300 тыс. сельхозпроизводителей. Для проведения опросов по всей стране будет задействовано свыше 3500 интервьюеров.

Для удобства граждан будут открыты зоны самообслуживания в сельских акиматах и районных отделах статистики с доступом в интернет. Также граждане могут получить консультации в контакт-центре по номеру 1446.

#статистика #сельское хозяйство #перепись

Популярное

Все
Распоряжение Главы государства о назначении
Прощай, Владимир Иванович!
«Кайрат» стал лучшим клубом страны в 21-й раз!
На восстановление лесов потребуется около 10 лет
Факультету журналистики ЕНУ – 15 лет
Мир, который принимает тебя
Путешествие в закулисье
Территория впечатлений
Ведущие нейрохирурги мира собрались в Астане
Обсуждены вопросы коллективной безопасности
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Рыбаки приветствуют путешественников
Рейды против загрязнения города
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по совершенствованию системы государственного управления
Здесь финансируют стратегические бизнес-идеи
Библиотеки нового поколения
Закон Республики Казахстан О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)
Закон Республики Казахстан О территориальной обороне Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
В объективе камеры – глубинка
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
«Голос Турана-2025» собирает друзей
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологиями
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара
Введена в строй новая подстанция
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
В Казахстане стремительно растет интерес к исламским финансовым инструментам
Премии, гранты и благодарности получили журналисты от Президента
Спасатели учат детей правилам поведения при ЧС
Фарид Алиев: Реализация концепции «Закон и Порядок» должна носить системный характер
Международный фестиваль детских театральных коллективов завершился в Таразе
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов

Читайте также

Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области…
Завод по выпуску хлопьев и круп строят в СКО
Орошаются поля – быть урожаю
Рассмотрены перспективы земледелия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]