Добились справедливости Статьи 636 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Об этой «эпопее» по выделению земельного участка кокшетаускому предпринимателю Олжасу Кадралину, которая в конечном итоге благополучно завершилась, наша газета писала в материале «Как погасить инициативу» («Казах­станская правда», 2 ноября 2016 года, № 210 (2836).



Напомним, речь шла о вопиющих фактах воспрепятствования развитию бизнеса со стороны местных чиновников.



...Летом прошлого года, решив расширить территорию своего кафе «Алдар Косе» для строи­тельства летника, детской площадки и подъездного пути, предприниматель подал заявление в акимат города. С этого момента и начались его мытарства. Не будем утомлять читателей хронологией и подробной детализацией переписки О. Кадралина и местного исполнительного органа, коей в полной мере располагает отдел по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров Региональной палаты предпринимателей. Отметим лишь, что только в 2015 году в адрес РПП бизнесмен направил порядка десяти запросов и примерно столько же – в прокуратуру и другие инстанции.



– Все эти факты стали свидетельством того, что в отношении Олжаса Кадралина были созданы административные барьеры, грубо нарушались сроки по выдаче документов, предусмотренные нормами статей № 43, 44-1 Кодекса «О земельных отношениях в РК», – говорит заместитель директора РПП Валентина Геращенко. – Как известно, общий срок рассмотрения заявлений по предоставлению права землепользования не должен превышать двух месяцев, но на прак­тике получилось, что решение этого вопроса затянулось более чем на полтора года. Все это время предприниматель нес ощутимые убытки.



По ее словам, госорганы всячески затягивали решение этого вопроса и к тому же негативно влияли на действия профильных ведомств, в частности, отделов земельных отношений, архитектуры и градостроительства. А нарушения законности подтвердила и прокуратура Кокшетау, вынесшая в июне прошлого года в адрес областного управления государственного архитектурно-строительного контроля соответствующее предписание.



В итоге экспертам палаты удалось добиться справедливости, а бизнесмену наконец-то выделили требуемый земельный участок.