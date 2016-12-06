Добились справедливости

Об этой «эпопее» по выделению земельного участка кокшетаускому предпринимателю Олжасу Кадралину, которая в конечном итоге благополучно завершилась, наша газета писала в материале «Как погасить инициативу» («Казахстанская правда», 2 ноября 2016 года, № 210 (2836).
Напомним, речь шла о вопиющих фактах воспрепятствования развитию бизнеса со стороны местных чиновников.
...Летом прошлого года, решив расширить территорию своего кафе «Алдар Косе» для строительства летника, детской площадки и подъездного пути, предприниматель подал заявление в акимат города. С этого момента и начались его мытарства. Не будем утомлять читателей хронологией и подробной детализацией переписки О. Кадралина и местного исполнительного органа, коей в полной мере располагает отдел по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров Региональной палаты предпринимателей. Отметим лишь, что только в 2015 году в адрес РПП бизнесмен направил порядка десяти запросов и примерно столько же – в прокуратуру и другие инстанции.
– Все эти факты стали свидетельством того, что в отношении Олжаса Кадралина были созданы административные барьеры, грубо нарушались сроки по выдаче документов, предусмотренные нормами статей № 43, 44-1 Кодекса «О земельных отношениях в РК», – говорит заместитель директора РПП Валентина Геращенко. – Как известно, общий срок рассмотрения заявлений по предоставлению права землепользования не должен превышать двух месяцев, но на практике получилось, что решение этого вопроса затянулось более чем на полтора года. Все это время предприниматель нес ощутимые убытки.
По ее словам, госорганы всячески затягивали решение этого вопроса и к тому же негативно влияли на действия профильных ведомств, в частности, отделов земельных отношений, архитектуры и градостроительства. А нарушения законности подтвердила и прокуратура Кокшетау, вынесшая в июне прошлого года в адрес областного управления государственного архитектурно-строительного контроля соответствующее предписание.
В итоге экспертам палаты удалось добиться справедливости, а бизнесмену наконец-то выделили требуемый земельный участок.
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