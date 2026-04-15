В ходе встречи в Астане были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и интеграционных объединений.

– Беларусь – важный политический и экономический парт­нер Казахстана, и мы придаем большое значение многогранному укреплению стратегических отношений с вашей страной. Безусловно, достигнутый высокий уровень взаимодействия – следствие политической воли и проводимого лидерами двух государств курса на укрепление межгосударственных связей, – отметил Ермек Кошербаев.

Особое внимание собеседники уделили обсуждению мер по увеличению показателей взаимного товарооборота, инвестиций и промышленной кооперации. По озвученным главой МИД РК данным, в 2025 году взаимная торговля Казахстана и Беларуси выросла на 30% и превысила 1,2 млрд долларов.

– Важная задача состоит в закреплении данного показателя и обеспечении дальнейшего его роста. Ресурсы наших экономик обладают для этого соответствующим потенциалом и резервами, – отметил глава внешнеполитического ведомства Казахстана.

Ермек Кошербаев проинформировал коллегу о преференциях и мерах по привлечению иностранных инвестиций в экономику Казах­стана, а также о деятельности Международного финансового центра «Астана», в основу которой положен лучший опыт мировых финансовых институтов.

Сотрудничество в транзитно-транспортной сфере также находится в числе приоритетов. Был отмечен рост железнодорожных грузоперевозок в январе-феврале текущего года до 1,1 млн тонн, что на 25% выше аналогичного показателя за 2025-й.

Кроме того, глава МИД РК рассказал об активной работе, проводимой Казахстаном по экспорту отечественных цифровых решений, и пригласил специалистов из Беларуси к сотрудничеству в таких сферах, как цифровизация и ИИ.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем и высоком уровнях.

Глава МИД Казахстана подчеркнул, что первый визит Максима­ Рыженкова в Казахстан­ сопряжен с важным событием в истории двусторонних отношений – открытием Генерального консульства Беларуси в Алматы, запланированным на 15 апреля. Он выразил уверенность, что это послужит на благо развития двусторонних связей наших стран.

В завершение встречи стороны подтвердили твердый настрой на дальнейшее укрепление и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всему спект­ру двусторонних и многосторонних связей.