Добром к тебе вернется

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев­ неоднократно отмечал, что помощь нуждающимся и проведение благотворительных мероприятий – благородная традиция нашего народа. Ярким подтверж­дением его слов является работа организованного сразу после введения в стране режима ЧП городского волонтерского штаба при общественном объединении «Я – алматинец». Руководитель объединения, депутат городского маслихата Константин Авершин вспоминает, как в первые дни строгих карантинных ограничений он вместе с единомышленниками начал развозить продукты представителям социально уязвимых слоев населения. Именно он стал инициатором челленджа «Кто, если не я?», к которому впоследствии присоединились все регионы страны.

Общественное объединение «Я – алматинец» действует в городе с 2015 года. Это был непростой год, неравнодушные горожане оказались тогда в эпицентре всенародной помощи пострадавшим от селя жителям Наурызбайского района Алматы. После добровольцы поспешили на помощь нуждающимся и в другие населенные пункты.

– Ровно год назад начался наш челлендж, который продлился три месяца. Недавно я просматривал архив и с головой окунулся в атмосферу тех дней, – рассказывает Константин Авершин. – Мы помогли тысячам семей, десяткам больниц и приютов. Я хотел бы поблагодарить волонтеров по всему Казахстану – всех, кто не побоялся и стойко выдержал все трудности, находясь на передовой борьбы с вирусом и страхами. Нас поддержали все активные волонтерские организации, которые организовали круглосуточную работу в социальных сетях, на складах, больницах и на блокпостах. У нас очень дружный и отзывчивый народ. И пандемия в очередной раз это доказала.

В составе общественного объе­динения «Я – алматинец» находится много неравнодушных и активных горожан. Каждый из них – это успешная, самореализовавшаяся личность с большим сердцем. Одной из них является волонтер Саида Таукелева.

– Благодаря совместным усилиям неравнодушных казах­станцев нам удалось приобрести дом многодетной семье Аскара Омарова, которая нуждалась в помощи. Все видели ужасные условия проживания маленьких детей в полуторакомнатном доме с ледяными полами: в нем не было газа, воды и других удобств, – вспоминает Саида Таукелева.

Житель Иссыка Аскар Омаров сегодня один воспитывает пятерых детей – трех девочек и мальчиков-двойняшек. Самой старшей дочери 9 лет, а самой младшей – 7 месяцев. Летом 2020 года супруга Аскара заболела коронавирусом, будучи беременной пятым ребенком. После кесарева сечения женщина осталась в больнице, но ослабленный организм не выдержал – многодетная мама скоропостижно скончалась.

– Мы очень хотели, чтобы в этом доме поселились радость и счастье, чтобы у маленьких детей появилась вера в добро и чудо, а их отец не обивал пороги муниципалитета в поисках угля и дров, не брал кредиты для поддержания семьи. Наша волонтерская организация и друзья с Lider.kz провели полномасштабную работу. Спасибо Клубу джентльменов Казахстана, нашим настоящим джигитам, которые помогли с приобретением дома, – говорит Саида Таукелева.

Волонтер поблагодарила также известного алматинского журналиста Вадима Борейко, который снял отдельный сюжет о семье Омаровых. Как только люди узнали о трагической истории многодетного отца-одиночки, тут же начали предлагать ему личную помощь. Одни помогали продуктами, другие – игрушками, третьи – деньгами.

С приходом долгожданного ­Наурыза добровольцы из команды «Я – алматинец» не сидят без работы ни минуты. В эти дни они активно развозят продуктовые наборы в рамках ежегодной акции «Политика добрых дел» и поздравляют подшефных ветеранов и пенсионеров.

Достойный пример человеколюбия, инициативности и милосердия продемонстрировала в пандемию и алматинская семья Нурпеисовых. Глава семейства Ерлан – предприниматель, кандидат медицинских наук, общественный деятель, его супруга Гульшат – бизнесвумен, президент благотворительного фонда «Красивые дети Казахстана». Летом прошлого года семейная пара переболела коронавирусной инфекцией и лично столкнулась с проблемой нехватки лекарств во время вспышки COVID-19 в Алматы. Супруги и раньше активно занимались различными благотворительными проектами, а в 2020 году решили открыть городские бесплатные стационары для больных коронавирусной инфекцией средней степени тяжести. В июле прошлого года начал работу их первый дневной стационар, расположенный в одном из алматинских микрорайонов. У пациентов была возможность получать на безвозмездной основе лечение, проходить терапию с помощью кислородных концентраторов. Больных, не имевших возможности добираться до цент­ров самостоятельно, привозили на лечение волонтеры.

Пандемия коронавируса стала проверкой на милосердие в решении множества человеческих проблем, требующих постоянного контроля и незамедлительных действий. В Алматы непрерывно работают благотворительные и волонтерские организации, помогающие больным детям. В частности, волонтер Жанна Нургисанова-Ахмедова шестой год трудится в благотворительном фонде «Амила», который заботится о пациентах с онкологическими заболеваниями. После многочисленных репостов в социальных сетях публикаций-призывов о помощи Жанна решила действовать более эффективно.

– Однажды ко мне обратилась мама онкобольного ребенка с просьбой привезти соковыжималку. На тот момент они лечились в Научном центре педиатрии и детской хирургии Алматы, – рассказывает волонтер. – В городе у них не было ни родных, ни знакомых. Я купила агрегат и привезла его в отделение. Там же познакомилась с другими родителями, дети которых получали противораковое лечение. Оставила им свои контакты со словами: «Если вдруг понадобится что-либо, обращайтесь». На следующий день Жанне позвонила другая мама и попросила о помощи.

Большую работу в сфере образования, просвещения и физического развития подрастающего поколения в Алматы проводит благотворительный фонд ­«Бауыржан». В непростой 2020 год к празднованию 175-летия великого Абая в Казахстане вышла в свет уникальная книга поэта и мыслителя – «Слова назидания». Особенностью издания стали иллюстрации, подготовленные казахстанскими детьми – победителями республиканского конкурса рисунков.

– Мы хотели посмотреть на то, как дети понимают «Слова назидания» Абая и отражают свое отношение к ним на бумаге. Были опасения, что юные участники проекта не справятся, не смогут интерпретировать философские тексты мыслителя, размышлять над которыми непросто даже взрослым. Нам очень помог общественный фонд «Дети рисуют мир», который занимается подобными проектами при поддержке ЮНЕСКО, – говорит проектный менеджер фонда «Бауыржан» Саида Ибрагимова.

«Слова назидания» на казахском и русском языках с детскими рисунками, изданные тиражом в 5 тыс. экземпляров, распространены бесплатно по библиотекам, детдомам, общеобразовательным школам страны и также будут доступны в 20 казахских школах соседней России.

Еще один широкомасштабный и ежегодный проект «Бауыржана» называется «Навстречу мечте», он существует уже 8 лет. Это чемпионат по футболу среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данный проект в свое время был удостоен личной похвалы Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

– Детские команды, прошедшие региональный отбор, приезжают в Алматы. Команда, занявшая первое место, отправляется за рубеж на встречу с игроками знаменитых футбольных клубов, – рассказала Саида Ибрагимова. – Наши дети побывали на тренировочных базах клуба «Атлетико Мадрид» и «Реал Мадрид» в Испании, встретились с игроками английского «Челси», побывали на матче «Пари-Сен-Жермен». В 2020 году из-за пандемии чемпио­нат не проводился, его судьба в нынешнем году будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Говоря о фонде «Бауыржан», нельзя не упомянуть его ежегодную премию «Алтын жүрек» – единственную в Центральной Азии в области благотворительности.

«Премия-долгожитель» стала символом милосердия и сострадания всего казахстанского народа. Благодаря проекту стало очевидно, что благотворителями становятся не столько меценаты, сколько обычные люди – учителя, врачи и волонтеры.

– Щедрость измеряется не деньгами, а душой. Я, как истинный патриот своей страны, не сомневаюсь, что благотворительность является повседневным делом каждого казахстанца, – уверена многодетная мама, лауреат премии «Алтын жүрек-2015» в номинации «За вклад в развитие здравоохранения» алматинка Эльмира Алиева.

В 2016 году она стала руководителем общественного фонда Help Today, оказывающего помощь нуждающимся людям, особенно детям. В 2017-м фонд принял участие в разработке «дорожных карт» по улучшению службы детской онкологии и орфанным диагнозам в РК на период 2017–2019 гг.

«Делай добро и бросай его в воду. Оно не пропадет – добром к тебе вернется», – так рассуж­дал старик в одном известном мульт­фильме, поймав говорящую рыбку. Отрадно, что казахстанцев, живущих по принципу сказочного героя, с каждым годом становится все больше. Они предпочитают оставаться в тени, не считая нужным заявлять всему миру о своих благих делах.

В рамках официального закрытия Года волонтера аким Алматы Бакытжан Сагинтаев от имени Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева вручил награды и благодарственные письма волонтерам и представителям молодежных организаций.

«Волонтерство – это настоя­щий патриотизм, – отметил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. – Это не временная кампания. Это состояние души десятков тысяч наших граждан. Мы всегда вместе! Әрқашанда біз біргеміз!»