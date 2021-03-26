Добром к тебе вернется
Юлия Миленькая
Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев неоднократно отмечал, что помощь нуждающимся и проведение благотворительных мероприятий – благородная традиция нашего народа. Ярким подтверждением его слов является работа организованного сразу после введения в стране режима ЧП городского волонтерского штаба при общественном объединении «Я – алматинец». Руководитель объединения, депутат городского маслихата Константин Авершин вспоминает, как в первые дни строгих карантинных ограничений он вместе с единомышленниками начал развозить продукты представителям социально уязвимых слоев населения. Именно он стал инициатором челленджа «Кто, если не я?», к которому впоследствии присоединились все регионы страны.