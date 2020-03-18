Добровольное киберстрахование планируют внедрить в Казахстане
Лаура Тусупбекова
Мажилис Парламента РК на пленарном заседании в первом чтении одобрил поправки по вопросам регулирования цифровых технологий, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Представляя документ, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев отметил, что законопроект придаст импульс дальнейшему ускорению процесса цифровизации.
По его словам, проект закона направлен на развитие цифровых технологий, а также регулирование общественных отношений, связанных с их применением. Так, законопроектом предлагается законодательно определить сервис цифровых документов.
«Во-вторых, вся работа по цифровизации в результате приводит к формированию большого количества данных, которые необходимо анализировать. В связи с этим законопроектом предлагается регламентировать механизм аналитики "больших данных", – пояснил министр он.
Глава ведомства добавил, что введение данного подхода позволит сформировать единое пространство больших данных, а при помощи проекта Smart Data Ukimet – принимать эффективные решения и проводить анализ показателей стратегических программ. В течение 2018-2019 годов проект Smart Data Ukimet на основе конкретных кейсов в сфере финансов, образования и здравоохранения позволил сэкономить государству более 187 млрд тенге.
Предлагается также определить уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных и внедрить сервис по их защите. Сервис позволит уведомлять граждан о совершаемых действиях с их данными. Также вводится услуга "Добровольное киберстрахование" как вид страховой деятельности в этой сфере.
Кроме того, предлагается определить на законодательном уровне понятия цифрового актива, майнинга, токена, а также технологии блокчейн и отнести цифровой актив к имуществу. Также предусматриваются законодательное определение понятия "интеллектуальный робот" и закрепление ответственности лица, выступающего в качестве собственника или владельца робота.
Предлагается ряд поправок по беспилотным летательным аппаратам относительно согласования полета с уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации и применения правоохранительными органами специальных средств при их полете над зоной охранных мероприятий, а также в зоне охраняемых объектов.