Программа «Архив-2025» на 2020–2025 годы была инициирована Главой государства в статье «Семь граней Великой степи» пять лет назад.

За годы реализации проекта из отечественных и зарубежных архивов были собраны и введены в научный оборот тысячи уникальных документов, связанных с историей Казахстана, в общей сложности свыше 6 тысяч документов, сообщает Kazpravda.kz

Среди них документальные записи из путешествия по Центральной Азии представителя Парижского географического общества Эдуарда Блана, из Российского государственного архива литературы и искусства личные документы студента Магжана Жумабаева, ранее нигде не публиковавшиеся архивные данные о территории, из Кыргызстана были привезены личные документы государственного деятеля Санжара Сегизбаева.

Пополнилась и копилка о деятелях культуры, из Армянского национального архива в Казахстан приехала фотография Нургисы Тлендиева и Газизы Жубановой, два мэтра запечатлены возле памятника Давиду Сасунскому в Ереване.

Историков наверняка заинтересуют исторические записи о Жанибек хане, привезенные из музея Топкапы, расположенном в Стамбуле, а также карта Тартарии за 1641 год из Тайваня, на которой обозначены Казахское ханство и Ногайская орда, а также города Сарайшык, Туркестан, Тараз, Жент.

Кроме того, особый интерес вызывают исторические сведения о Султане Байбарые, найденные в Египте, архивные записи о быте и укладе казахов 19-20 веков, привезенные из архивов Германии и Монголии, данные из архивов Беларуси о снайпере Жумане Есиркееве, воевавшем на 3 Белорусском фронте и уничтожившем 100 фашистов и другие редкие, ценные документы.