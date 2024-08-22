Долетим или нет? Вот в чем вопрос

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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Почему стали часто задерживаться авиарейсы

фото из открытых источников

В Астане состоялся брифинг по вопросам, касающимся граж­данской авиации. Участие в нем, помимо представителей АО «Авиационная администрация Казахстана» и авиакомпаний, приняли вице-министр транспорта Талгат Ластаев и председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Салтанат Томпиева.

Мероприятие проходило в формате «вопрос – ответ», и в первую очередь представителей СМИ интересовало, какова на сегодня в стране ситуация с обеспечением авиакеросином.

– Дефицит авиакеросина существовал и существует, – ответил вице-министр. – При производстве 600–650 тысяч тонн отечественного авиакеросина в год потребность в нем составляет свыше миллиона тонн. Соответственно, порядка 350 тысяч тонн и выше, в зависимости от интенсивности, составляет объем дефицита, и он закрывается за счет импорта.

Были озвучены и главные претензии к отечественным авиаперевозчикам, в том числе относительно регулярных задержек рейсов. Как открыто заявил Талгат Ластаев, подобное будет повторяться постоянно, потому что в приоритете находится безопасность...

– Принят ряд поправок по ужесточению требований к авиакомпаниям в случае нарушений прав пассажиров при задержке рейсов. Как правило, у задержек есть техническая причина, никто на неисправном судне вас в полет не отправит, дальше все идет по цепочке. Уже ввели обязательное sms-уведомление, изменили период, когда запускается компенсация 3% за каждый час задержки: раньше считали с момента задержки, теперь – с момента получения первого оповещения, – сообщил вице-министр.

Как уже было сказано, ведомство планомерно ужесточает требования, однако, по словам Талгата Ластаева, нужно соблюдать баланс и не давить чрезмерно на компании.

– Часто обсуждают увеличение штрафов для авиакомпаний и дополнительную ответственность перевозчиков. Но надо понимать, что эти расходы повлияют на стоимость услуг. Компании учтут все, и в итоге штрафы «лягут» на плечи пассажиров, – отметил транспортный начальник.

Как счел нужным добавить Талгат Ластаев, сейчас в Казахстане внимательно изучают лучшую международную практику и инструменты, чтобы помогать пассажирам в подобных ситуациях.

При этом недавнюю серию инцидентов в аэропортах с повреждением воздушных судов при погрузке багажа представители отрасли объяснили… возросшей интенсивностью полетов.

Так, со слов вице-министра, в Казахстане каждый год наблюдается взрывной рост на 20–25% рынка авиаперевозок, что создает дополнительные нагрузки на обслуживаю­щий персонал аэропортов.

Спикер добавил, что проводятся расследования по каждому случаю. В том числе по фактам, когда в начале августа в воздушной гавани столицы крупный град повредил пять авиалайнеров. Два-три самолета разных авиакомпаний повредила обслуживающая техника, а один борт получил удар контейнером, сорвавшимся с креплений во время бури на взлетном поле.

Ситуацию прокомментировал и вице-президент по наземному обслуживанию компании Air Astana Александр Небога, усмотревший в вопросах журналистов «обвинительную риторику». По его мнению, проблему надо рассматривать комплексно, совместно искать пути решения для минимизации подобного рода происшествий.

В авиакомпании также добавили, что повреждения воздушных судов в ходе упомянутых инцидентов были настолько серьезными, что в одном случае уже взлетевший борт пришлось в срочном порядке возвращать на землю. При этом гражданские авиаторы заверяют: проблем с запчастями для ремонта самолетов у них нет.

#аэропорт #брифинг #перевозки #задержка авиарейсов

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