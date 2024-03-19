Долг платежом красен

Мероприятие организовано департаментом юстиции города Астаны совместно с Региональной палатой частных судебных исполнителей и городским департаментом полиции.

В итоге всего за полторы недели были приняты меры по задержанию автотранспортных средств должников, имеющих задолженность по алиментам. Уже задержано десять машин должников. Их общий долг – порядка 23 млн тенге. Как сообщили в департаменте юстиции, ЧСИ выставят эти автомобили на торги.

С начала 2024 года на основании административных протоколов государственных судебных исполнителей департамента юстиции города Астаны специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям столицы к административной ответственности привлечено 38 долж­ников. Из них восемь арес­тованы на 2–5 суток, на остальных наложен штраф в размере 5 МРП. Кроме того, приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Астаны два злостных должника по алиментам привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, что периодически в Астане проходит ярмарка вакансий. Подобные мероприятия направлены на вовлечение должников по алиментным платежам в активную социальную жизнедеятельность.