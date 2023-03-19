Долгожители Жетысу проголосовали первыми

Фото Дмитрия Ерофеева

112-летняя Алтынхан Белдеубайкызы - самая пожилая жительница области Жетысу. Она проживает в Сарканском районе.

Несмотря на почтенный возраст, пенсионерка проголосовала на выборах в Мажилис и маслихаты рано утром.

"Наш народ всегда мечтал жить мирно и спокойно. Мы должны ценить независимость. Я никогда не пропускала выборы, это обязанность каждого гражданина. Выборы – это день, когда решается будущее страны, поэтому нельзя быть равнодушным", - считает долгожительница.

В числе первых проголосовавших и 103-летняя Нурбала Кабанбаева. Самая пожилая жительница Ескельдинского района приняла участие в выборах на дому. До этого она всегда посещала участок самостоятельно. Она поблагодарила членов избирательной комиссии за слаженную работу и возможность не остаться в стороне от такого важного события.

"Я голосую за процветание своей страны, за будущее наших потомков, за то, чтобы наш район стал лучше и краше", - говорит Нурбала апа.

А вот ветеран Великой Отечественной войны Абильпеис Кусайынов, несмотря на то, что перешагнул столетний рубеж, решил отдать голос на своем избирательном участке № 386 в Талдыкоргане. Фронтовик старается быть в курсе всех событий в стране и мире, а потому уверен, что важно сообща выбрать курс на светлое будущее.

"Я ветеран, который прошел ужасную войну, и мне очень повезло, что я выжил, достиг такого возраста и могу принять участие в этом мероприятии. Давайте ценить мир, пусть наша страна будет в целости и сохранности, а наши внуки и правнуки живут спокойно и благополучно", - говорит аксакал.