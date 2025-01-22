Доллар резко подешевел на торгах 22 января

Банки и финансы
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Венера Баталова
корреспондент

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по иностранным валютам, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 520,91 тенге, снизившись на 6,16 тенге.

Официальный курс Национального банка на 22 января равен 527,58 тенге.

Курс евро составляет 546,15 тенге, рубля – 5,29 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны американскую валюту покупают в среднем по 522,47 тенге, а продают по 526,16 тенге, евро покупают по 542,24 тенге, продают по 547,83 тенге, рубли в обменниках покупают и продают в коридоре 5,17 - 5,25 тенге.

В обменниках Алматы доллар в среднем покупают по 521,36 тенге, а продают - по 524,41 тенге. Евро покупают за 542,06, продают за 547,25 тенге, рубли покупают за 5,16, продают за 5,26 тенге.

#падение #цена #курс доллара

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