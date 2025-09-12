Кроме свеклы, сто процентов урожая которой перерабатывается внутри региона на сахар, активно перерабатываются кукуруза (45,4%), молоко (47%), масличные культуры (33%) и зерновые (22,8%), передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото автора

Сахарная промышленность привлекает значительные инвестиции и расширяет свои мощности.

Как отметил аким области Жетiсу Бейбит Исабаев в ходе встречи с населением Ескельдинского района, Аксуский сахарный завод после капитального ремонта в прошлом году вышел на полную мощность в 450 тысяч тонн. В то же время, Коксуский сахарный завод за текущий год увеличил свою перерабатывающую способность с 1,7 тысячи до 2,2 тысячи тонн в сутки. В планах на ближайшее будущее — довести мощность предприятия до 500 тысяч тонн ежегодно к 2026 году, при этом ожидаются частные инвестиции в размере 29 млрд тенге.

«Перед нами стоит поставленная Главой государства задача вывести сельское хозяйство на новый уровень, - сказал Исабаев. – Да, доля переработки сырья сельхозпродукции в области достигла 68%. Не ограничиваясь этим, мы должны использовать имеющиеся возможности и принимать конкретные меры для дальнейшего наращивания объемов обрабатывающей промышленности. Для этого поручаю руководителям соответствующих отраслей, внедряя лучший агротехнический опыт, создать агрохабы и логистические центры, а также, поддерживая животноводство, обеспечить внутренний рынок мясом, молоком и другой сельскохозяйственной продукцией и увеличить экспорт».

На поддержку агросубъектов региона государством в текущем году предусмотрено 68 млрд. тенге (субсидии - 24 млрд. тенге, льготные кредиты - 32 млрд. тенге, приобретение техники в лизинг - 12 млрд. тенге).

Особое внимание уделяется водохозяйственной отрасли. В области Жетiсу ведется строительство 11 водохозяйственных объектов общей стоимостью 35,6 млрд. тенге. На сегодняшний день 5 из них введены в эксплуатацию, остальные 6 объектов будут завершены поэтапно до 2028 года.

В результате будет введено в оборот 5,3 тысячи гектаров новых орошаемых земель и восстановлено 36 тысяч гектаров орошаемых земель.