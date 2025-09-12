Доля переработки сельхозпродукции в области Жетiсу достигла 68%

Сельское хозяйство
14
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Кроме свеклы, сто процентов урожая которой перерабатывается внутри региона на сахар, активно перерабатываются кукуруза (45,4%), молоко (47%), масличные культуры (33%) и зерновые (22,8%), передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото автора

Сахарная промышленность привлекает значительные инвестиции и расширяет свои мощности.

Как отметил аким области Жетiсу Бейбит Исабаев в ходе встречи с населением Ескельдинского района, Аксуский сахарный завод после капитального ремонта в прошлом году вышел на полную мощность в 450 тысяч тонн. В то же время, Коксуский сахарный завод за текущий год увеличил свою перерабатывающую способность с 1,7 тысячи до 2,2 тысячи тонн в сутки. В планах на ближайшее будущее — довести мощность предприятия до 500 тысяч тонн ежегодно к 2026 году, при этом ожидаются частные инвестиции в размере 29 млрд тенге.

«Перед нами стоит поставленная Главой государства задача вывести сельское хозяйство на новый уровень, - сказал Исабаев. – Да, доля переработки сырья сельхозпродукции в области достигла 68%. Не ограничиваясь этим, мы должны использовать имеющиеся возможности и принимать конкретные меры для дальнейшего наращивания объемов обрабатывающей промышленности. Для этого поручаю руководителям соответствующих отраслей, внедряя лучший агротехнический опыт, создать агрохабы и логистические центры, а также, поддерживая животноводство, обеспечить внутренний рынок мясом, молоком и другой сельскохозяйственной продукцией  и увеличить экспорт».

На поддержку агросубъектов региона государством в текущем году предусмотрено 68 млрд. тенге (субсидии - 24 млрд. тенге, льготные кредиты - 32 млрд. тенге, приобретение техники в лизинг - 12 млрд. тенге).

Особое внимание уделяется водохозяйственной отрасли. В области Жетiсу ведется строительство 11 водохозяйственных объектов общей стоимостью 35,6 млрд. тенге. На сегодняшний день 5 из них введены в эксплуатацию, остальные 6 объектов будут завершены поэтапно до 2028 года.

В результате будет введено в оборот 5,3 тысячи гектаров новых орошаемых земель и восстановлено 36 тысяч гектаров орошаемых земель.

 

#сельское хозяйство #переработка #продукция #Жетicу

Популярное

Все
Стройматериалы по евростандарту
Ресурс для обеспечения водной безопасности
Диалог через искусство
Судьи повышают свою квалификацию
Совершенствовать условия для бизнеса
Дома возводят на селе
«Ситуативный казахский» шагает по планете
Маршруты, станции, мосты: как в Казахстане развивают железнодорожную инфраструктуру
Синие глаза степи
Страна ускоряет индустриализацию и цифровую трансформацию строительной отрасли
Лайкни меня. Ну, пожалуйста!
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Задачи на предстоящий период
Приоритеты Справедливого Казахстана
Человеческий капитал – главный фактор конкурентоспособности
Ключевой стратегический ориентир
Основа инновационного развития
ИИ – не вопрос будущего, это уже данность
День кино отмечают в Казахстане
Побеждают на олимпиадах, ведут проекты
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
Свыше 1 млрд тенге задолжали жители Костанайской области за коммунальные услуги
Умер итальянский модельер Джорджо Армани
Музей в ЗКО собирает рукописи, хранящиеся в семьях несколько поколений
Определены приоритетные виды спорта
Новым премьером Таиланда стал миллиардер Анутхин Чанвиракун
Жатва на юге вышла на финишную прямую
Президент выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 8 сентября
Форум молодых религиозных лидеров: преемственность диалога и взгляд в будущее
Представителей Торговой палаты США и ведущих американских компаний приняли в Кабмине
Президент наградил работников нефтегазовой отрасли Казахстана
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта

Читайте также

Три миллиона голов скота внесли в электронную базу в област…
Объективно о жизни села
Зерновики впервые вырастили свеклу
Ставка на урожай

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]