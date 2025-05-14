По информации руководителя отдела разъяснительной работы ведомства Кымбат Исеновой, на сегодня общая сумма налоговой задолженности астанчан превысила 3 млрд 581 млн тенге. Основная ее часть приходится­ на налог на транспорт – 3 млрд 289 млн тенге. 292 млн составляют долги по налогу на имущество.

Число налоговых должников, которым нынешним летом может быть отказано в выезде на отдых по зарубежной путевке, превышает 78 тыс. человек.