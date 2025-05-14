Должники за рубежом не отдохнут

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Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

Перед началом сезона отпусков налоговики из столичного департамента государственных доходов деликатно напомнили гражданам, что наличие налоговой задолженности может стать основанием ограничения на выезд за рубеж.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации руководителя отдела разъяснительной работы ведомства Кымбат Исеновой, на сегодня общая сумма налоговой задолженности астанчан превысила 3 млрд 581 млн тенге. Основная ее часть приходится­ на налог на транспорт – 3 млрд 289 млн тенге. 292 млн составляют долги по налогу на имущество.

Число налоговых должников, которым нынешним летом может быть отказано в выезде на отдых по зарубежной путевке, превышает 78 тыс. человек.

#налоги #бизнес #отдых #задолженность

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