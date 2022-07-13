Свежий выпуск
Дом добра Нелли
Андрей Кратенко

Победителей республиканского конкурса «Караван доброты» наградили в Петропавловске. В номинации «Мейірім жолында» победа досталась Нелли Штайнбренер.

Во Дворце школьников за благородные поступки чествовали людей, которые утверждают в обществе такие нравственные ценности, как доброта, милосердие и гуманизм. Вместе и каждый по отдельности они дарят добро, помогая нуждающимся.

Бездомным петропавловцам руку помощи бескорыстно протягивает Нелли Штайнбренер. Она спасает тех, кто по той или иной причине остался без крыши над головой.

Все началось с того, что несколько лет назад Нелли сама тяжело заболела, была на волоске от смерти, но чудом спас­лась. А когда встала на ноги, решила помогать бездомным. В 2016 году она учредила фонд «Надеж­да. Вера. Милосердие» и с тех пор кормит, лечит и дает ночлег бездомным, возвращает к нормальной жизни одиноких и больных земляков. В настоящий момент вместе с ней делят кров и хлеб шесть человек. У них разные судьбы, но одинаково печальный итог. Как, например, у 65-летней женщины сгорел дом в Аккайынском районе, огонь уничтожил все вещи и документы...

Чтобы содержать свой ночлежный дом, Нелли Михайловна находит спонсоров. Она помогает постояльцам оформлять пенсии и пособия, разводит кур, держит поросят, печет хлеб и шьет одежду. А еще придумывает различные благотворительные проекты и получает на них гранты.

Нуждающихся в помощи становится все больше. Нелли Штайн­бренер согласна решать проблемы бездомных, она готова увеличить количество мест для них, но для этого нужно узаконить свой трехкомнатный дом, чтобы иметь возможность перестроить его, расширить, прописать жильцов, прикрепить к поликлинике. Этот дом, восстановленный после пожара, находится в промышленной зоне, и легализовать его у Нелли не получается, хотя она и живет в нем больше 20 лет. Нелли неоднократно обращалась в городской акимат за помощью, но тщетно…

По поводу награды в конкурсе «Караван добрых дел» она отозвалась так:

– Большое спасибо жюри и всем неравнодушным людям, которые обратили внимание на нашу работу. Это очень высокая награда, еще один стимул жить и работать, приносить пользу людям. Радостно мне от того, что в нашей области много неравнодушной молодежи! Ре­бята, низкий вам поклон! Делайте больше добрых дел, не стесняйтесь своего труда, пусть у вас не опускаются руки ни при каких обстоятельствах.

Популярное

Все
Вечные пробки «Алтын Орды»
Устраняя «узкие места» грузоперевозок
Сто секунд до катастрофы
Разработку единственного месторождения олова согласовали в Казахстане
Дорого и сердито: как не ошибиться при покупке бытовой техники
Глава управления образования Шымкента: Мечтаю об односменных школах!
Пусть будет щедрым урожай!
Чем слово в блоге отзовется
Реально ли свести к нулю число детей в интернатных учреждениях Казахстана?
«Тараз» разгромил чемпиона
Игра в мафию
Фонд «Қазақстан халқына» не сможет помочь всем желающим лечиться за рубежом
В погоне за ключевой целью экономической политики Нового Казахстана
На Кубке наций
Страна встречает чемпионку
Вести с «Тур де Франс»
Состязания мергенов
Акцент – на инженеров и медиков
Полосы препятствий
Подготовка к выборам началась
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Документы передали дух эпохи
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Новый тренер для чемпионки мира
​​​​​​​«Астана» выходит в лидеры
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия
Взрыв произошел на месторождении Тенгиз, есть погибшие
Генсек ОБСЕ посетит Казахстан для изучения реформ Токаева
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Свежий выпуск
Положено – делай!
Свежий выпуск
Коротко и небанально
Свежий выпуск
Строить и расширять
Свежий выпуск
Подготовка к выборам началась

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]