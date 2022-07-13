Дом добра Нелли

Победителей республиканского конкурса «Караван доброты» наградили в Петропавловске. В номинации «Мейірім жолында» победа досталась Нелли Штайнбренер.

Во Дворце школьников за благородные поступки чествовали людей, которые утверждают в обществе такие нравственные ценности, как доброта, милосердие и гуманизм. Вместе и каждый по отдельности они дарят добро, помогая нуждающимся.

Бездомным петропавловцам руку помощи бескорыстно протягивает Нелли Штайнбренер. Она спасает тех, кто по той или иной причине остался без крыши над головой.

Все началось с того, что несколько лет назад Нелли сама тяжело заболела, была на волоске от смерти, но чудом спас­лась. А когда встала на ноги, решила помогать бездомным. В 2016 году она учредила фонд «Надеж­да. Вера. Милосердие» и с тех пор кормит, лечит и дает ночлег бездомным, возвращает к нормальной жизни одиноких и больных земляков. В настоящий момент вместе с ней делят кров и хлеб шесть человек. У них разные судьбы, но одинаково печальный итог. Как, например, у 65-летней женщины сгорел дом в Аккайынском районе, огонь уничтожил все вещи и документы...

Чтобы содержать свой ночлежный дом, Нелли Михайловна находит спонсоров. Она помогает постояльцам оформлять пенсии и пособия, разводит кур, держит поросят, печет хлеб и шьет одежду. А еще придумывает различные благотворительные проекты и получает на них гранты.

Нуждающихся в помощи становится все больше. Нелли Штайн­бренер согласна решать проблемы бездомных, она готова увеличить количество мест для них, но для этого нужно узаконить свой трехкомнатный дом, чтобы иметь возможность перестроить его, расширить, прописать жильцов, прикрепить к поликлинике. Этот дом, восстановленный после пожара, находится в промышленной зоне, и легализовать его у Нелли не получается, хотя она и живет в нем больше 20 лет. Нелли неоднократно обращалась в городской акимат за помощью, но тщетно…

По поводу награды в конкурсе «Караван добрых дел» она отозвалась так:

– Большое спасибо жюри и всем неравнодушным людям, которые обратили внимание на нашу работу. Это очень высокая награда, еще один стимул жить и работать, приносить пользу людям. Радостно мне от того, что в нашей области много неравнодушной молодежи! Ре­бята, низкий вам поклон! Делайте больше добрых дел, не стесняйтесь своего труда, пусть у вас не опускаются руки ни при каких обстоятельствах.