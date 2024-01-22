Дом студентов на тысячу мест построят в Астане

Образование
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Аменова Дана
Корреспондент

Руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев рассказал на онлайн-брифинге о дальнейшем развитии профессионального образования, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации акимата Астаны, в данное время в городе работают 32 организации технического и профессионального образования, в которых обучаются 36 287 студентов, более 20 тысяч из них – на гранте.

По словам главы управления, к 2025 году 100% молодежи в столице будет обеспечено бесплатным техническим и профессиональным образованием. В целях обеспечения иногородних студентов местами в общежитиях построят «Дом студентов» на 1 000 мест. Для подготовки востребованных кадров разработана региональная карта потребностей в специалистах – Атлас новых профессий.

«На рынке труда города появилось представление о профессиях, которые будут востребованы в ближайшие 3-5 лет. В этом году совместно с предприятиями города, а также с региональной палатой предпринимателей проведена работа по дуальному обучению. В данное время в дуальную систему обучения привлечено 23 колледжа по 60 специальностям с участием 298 предприятий», — сообщил Касымхан Сенгазыев.

В 2023 году в трех столичных колледжах впервые внедрили экспериментальные образовательные программы по рабочим специальностям для учащихся 10-11 классов (170 учащихся). Согласно пилотному проекту, через 1,5 года вместе с аттестатом о среднем образовании учащиеся получат диплом по специальностям: швея, повар, автогазосварщик.

Кроме того, в этом году государственный заказ на целевую подготовку кадров по заявкам предприятий и организаций увеличился с 500 до 1000 мест.

В городской администрации напомнили, что по итогам 2023 года колледж окончили 7,5 тысяч студентов. Из них трудоустроены 6,4 тысяч студентов, а 3,5 тысяч выпускников трудоустроились по специальности.

#Астана #акимат #строительство #Дом студентов

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