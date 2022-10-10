Дома и... болельщики помогают

Сборная Казахстана по футзалу стартовала с победы в отборочном турнире чемпионата мира 2024 года.

Национальная команда нашей страны под руководством бразильского специалиста Пауло Рикардо Кака в первом матче пятой отборочной группы принимала в столице Казахстана сборную Словении и добилась победы со счетом 2:0.

В первом тайме поединка, состоявшегося во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова, на седьмой минуте Альберт Акбаликов открыл счет, а под конец игры Дуглас Жуниор забил второй мяч.

Главный тренер сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака так прокомментировал старт команды в отборе на чемпионат мира.

– В первую очередь я доволен, что мы играли дома на прекрасной арене, болельщики устроили очень красивый праздник. Но, конечно, самое главное – это три очка. Начали с победы над сильным соперником. Большую часть игры доминировали. В каких-то моментах отдавали инициативу, но это – нормально. В итоге, думаю, счет закономерный, – сказал Кака в интервью спортивному порталу vesti.kz.

В следующем матче Казахстан сыграет на выезде с Черногорией. Встреча пройдет 12 октября. В первом туре черногорцы уступили словенцам со счетом 3:1. Победитель группы напрямую выйдет в элитный раунд. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах.