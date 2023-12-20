Дома на… дне

Общество
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Серик Кабдулов

Контроль безопасности в сфере строительства Атырау должен учитывать стабильность грунта.

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Как отмечают специалисты, местная поч­ва – это супеси и глины. Встречаются также ракушечники и гипсовые образования. Поэтому для строительства каждого здания, особенно многоэтажного, необходимо проводить тщательные инженерные изыскания.

В грунтах Атырау, бывших когда-то морским дном, нередко можно встретить так называе­мые линзы – локальные включения разных пород. Есть подземные протоки и промоины.

Взять для примера старый микрорайон «Авангард». Когда под один из будущих домов здесь начали забивать бетонные сваи, одна из них ушла в грунт с двух-трех ударов, хотя обычно требуется 10–20. При уточнении оказалось, что под зданием находится бывшая протока со слабым наносным грунтом – приш­лось уменьшить расстояние между сваями.

А вот еще один пример – многоэтажный жилой микрорайон «Нурсая». В советские времена здесь шла активная добыча гипса. Из гипсоблоков местного производства выстроен не один дом в областном центре. Кроме того, гипс шел на экспорт.

При этом в случае взаимодействия с грунтовыми водами гипсы быстро вымываются, в недрах образуются пустоты. А сейчас на этом месте стоят не только десятки жилых многоэтажек, но и масса других объектов – административные здания, школы, рынок.

По утверждению специалистов областного геотехнического центра, в земле всегда происходят процессы, скрытые от наших глаз. Меняется состояние грунта. Поэтому его необходимо тщательно исследовать перед тем, как начать проектирование и строительство здания.

К примеру, в одном месте в сторону аэропорта несколько лет назад планировалось построить учебный центр крупной нефтяной компании. Комплекс, согласно проекту, включал в себя бассейн глубиной четыре мет­ра. Однако из-за наличия в почве гипсовых залежей строительство было перенесено в другой район с более стабильным грунтом.

Если под землей не будет никаких подтоплений, протечек от других сооружений, то массивы гипсов будут стабильны и здание простоит многие годы. А может быть и так, что через несколько лет в результате регулярных протечек в недрах возникнут промоины и, как результат, пустоты. Тогда сложно будет сказать, как поведет себя здание, насколько оно окажется устойчивым…

Кстати, массовая застройка в таких мес­тах ведет к поднятию уровня грунтовых вод. Если лет семь-восемь назад грунтовые воды на территории города находились на глубине до шести метров, то сегодня в результате активного вторжения строителей в сложившуюся структуру бывшего морского дна они поднялись до уровня 1–1,5 м.

Технологию строительства любого, в первую очередь высотного, здания необходимо контролировать. Наблюдать, насколько оседает под ним грунт, как себя ведет фундамент. Специалисты должны вести наблюдения с момента забивки свай.

Для этого в грунт и в корпус здания зак­ладываются специальные геодезические знаки. На этапе строительства наблюдения проводятся каждый месяц или после определенного этапа работ. После завершения строительства – два раза в полгода, два раза в год, раз в пять лет, раз в десять лет – до полной стабилизации осадки. Такие же наблюдения следует вести и за мостами, они тоже со временем дают осадку. Практикуется ли подобный контроль сегодня, сложно сказать.

#безопасность #строительство #Атырау #контроль #фундамент #грунт

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