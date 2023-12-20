Дома на… дне Общество 20 декабря 2023 г. 1:00 0 Серик Кабдулов Контроль безопасности в сфере строительства Атырау должен учитывать стабильность грунта. фото автора Как отмечают специалисты, местная почва – это супеси и глины. Встречаются также ракушечники и гипсовые образования. Поэтому для строительства каждого здания, особенно многоэтажного, необходимо проводить тщательные инженерные изыскания. В грунтах Атырау, бывших когда-то морским дном, нередко можно встретить так называемые линзы – локальные включения разных пород. Есть подземные протоки и промоины. Взять для примера старый микрорайон «Авангард». Когда под один из будущих домов здесь начали забивать бетонные сваи, одна из них ушла в грунт с двух-трех ударов, хотя обычно требуется 10–20. При уточнении оказалось, что под зданием находится бывшая протока со слабым наносным грунтом – пришлось уменьшить расстояние между сваями. А вот еще один пример – многоэтажный жилой микрорайон «Нурсая». В советские времена здесь шла активная добыча гипса. Из гипсоблоков местного производства выстроен не один дом в областном центре. Кроме того, гипс шел на экспорт. При этом в случае взаимодействия с грунтовыми водами гипсы быстро вымываются, в недрах образуются пустоты. А сейчас на этом месте стоят не только десятки жилых многоэтажек, но и масса других объектов – административные здания, школы, рынок. По утверждению специалистов областного геотехнического центра, в земле всегда происходят процессы, скрытые от наших глаз. Меняется состояние грунта. Поэтому его необходимо тщательно исследовать перед тем, как начать проектирование и строительство здания. К примеру, в одном месте в сторону аэропорта несколько лет назад планировалось построить учебный центр крупной нефтяной компании. Комплекс, согласно проекту, включал в себя бассейн глубиной четыре метра. Однако из-за наличия в почве гипсовых залежей строительство было перенесено в другой район с более стабильным грунтом. Если под землей не будет никаких подтоплений, протечек от других сооружений, то массивы гипсов будут стабильны и здание простоит многие годы. А может быть и так, что через несколько лет в результате регулярных протечек в недрах возникнут промоины и, как результат, пустоты. Тогда сложно будет сказать, как поведет себя здание, насколько оно окажется устойчивым… Кстати, массовая застройка в таких местах ведет к поднятию уровня грунтовых вод. Если лет семь-восемь назад грунтовые воды на территории города находились на глубине до шести метров, то сегодня в результате активного вторжения строителей в сложившуюся структуру бывшего морского дна они поднялись до уровня 1–1,5 м. Технологию строительства любого, в первую очередь высотного, здания необходимо контролировать. Наблюдать, насколько оседает под ним грунт, как себя ведет фундамент. Специалисты должны вести наблюдения с момента забивки свай. Для этого в грунт и в корпус здания закладываются специальные геодезические знаки. На этапе строительства наблюдения проводятся каждый месяц или после определенного этапа работ. После завершения строительства – два раза в полгода, два раза в год, раз в пять лет, раз в десять лет – до полной стабилизации осадки. Такие же наблюдения следует вести и за мостами, они тоже со временем дают осадку. Практикуется ли подобный контроль сегодня, сложно сказать. #безопасность #строительство #Атырау #контроль #фундамент #грунт