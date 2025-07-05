В Кокшетау прошел конкурс рисунков на тему «Нет интернет-мошенничеству!» среди школьников, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции

Фото: ДП Акмолинской области

Организовано мероприятие киберполицейскими. Желающие могли участвовать в конкурсе как в онлайн-формате, так и прямо на площади Абылай- хана в Кокшетау.

Организаторы задались целью: привлечь внимание горожан к глобальной проблеме через творчество подрастающего поколения. Не исключено, что взрослые, увидев старания детей, еще раз задумаются об угрозах, которые может таить в себе виртуальное пространство.

Пока юные участники творили, киберполицейские провели профилактическую акцию с жителями Кокшетау. Они раздавали листовки, брошюры, в беседе с горожанами рассказывали об алгоритме действий при поступлении телефонных звонков от неизвестных абонентов.

Завершилось мероприятие награждением победителей конкурса. В преддверии Национального дня домбры десять юных победителей стали обладателями древнего казахского инструмента.