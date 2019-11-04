Глава государства ознакомился с деятельностью учреж­дения, оказывающего столичным семьям юридические, психологические, социальные услуги по принципу «одного окна». Здесь можно получить консультации по вопросам здравоохранения, образования, предпринимательства, предоставления адресной социальной помощи и реализации жилищных программ.

Высоко оценив инициативы центра «Жанұя», Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создания аналогичных учреждений во всех регионах страны.

В ходе посещения Президент также провел беседу с участниками проекта «Кәсіпкер ана», который реализуется на базе центра.

– В нашей стране люди, которые хотят работать и ищут дорогу к успеху, всегда найдут эту дорогу. Дорогу осилит идущий, – сказал Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба Президента.