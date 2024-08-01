Доступное жилье – в центре внимания

В ходе встречи с руководством управления здравоохранения и сотрудниками медучреждения сенатор обсудил вопросы оказания качественных медицинских услуг населению.

Нурлан Бекназаров отметил, что задача здравоохранения заключается в увеличении продолжительности жизни и улучшении здоровья граждан. Финансирование медицинской сферы растет, обеспечивая всестороннюю поддержку работников отрасли и улучшая их социальные условия. Здоровье нации является важнейшим вектором государственной политики, нап­равленным на создание нового справедливого Казахстана.

Кроме того, депутат посетил жилые дома в микрорайоне «Бозарык», строительство которых реализуется в рамках государственной программы «Доступное жилье». На данный момент в Шымкенте 49 736 человек находятся в очереди на жилье, включая детей-сирот, многодетных матерей, малообеспеченные семьи и работников бюджетных организаций. Сенатор отметил важность обеспечения жильем малообеспеченных граждан и качество строительных работ.

– Глава государства подчеркивает, что обеспечение доступного жилья является ключевым приоритетом социальной политики, направленной на повышение качества жизни каждого гражданина. Доступное жилье – это основа улучшения благосостояния населения. В связи с этим государство реализует ряд программ для увеличения доступности жилья, в стране ведется активное жилищное строительство. Этот вопрос остается в центре нашего внимания, – сказал Нурлан Бекназаров.

Также сенатор ознакомился с ходом строительных работ по реконструкции автомобильной дороги А-2 Хоргос – Алматы – Шымкент – граница Республики Узбекистан. Сенатор отметил важность объездной дороги для перенаправления грузовых машин за пределы города и подчеркнул необходимость качественного строительства и эффективного расходования средств.