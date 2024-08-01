Доступное жилье – в центре внимания
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Владимир Осипов
Депутаты Парламента продолжают рабочие поездки по регионам страны. Депутат Сената Нурлан Бекназаров ознакомился с деятельностью поликлиники № 6 города Шымкента. В поликлинике действуют консультативно-диагностическое отделение, центр семейного здоровья, лечебно-профилактический блок и отдел социально-психологической помощи. Врачи по 22 специальностям предоставляют консультации, диагностические и лабораторные исследования, а также психологическую помощь.