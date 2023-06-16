Дожди и спад жары – погода на 17-19 июня в Казахстане

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По данным метеослужбы, в предстоящие выходные дни территория Казахстана будет находиться под властью южного циклона и связанным с ним атмосферными фронтами, с которыми на большей части страны пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.

18 июня дожди пройдут на западе, 18-19 июня – на северо-западе, на севере страны ожидаются сильные дожди, на юге Казахстана – пыльная буря. Лишь на крайнем востоке республики погода преимущественно без осадков.

Ожидается понижение дневных температур на западе до +20+28, на северо-западе – до +13+26, на севере – до +17+27 градусов, на северо-востоке, востоке и в центре республики – повышение до +30+37 градусов, а в южных регионах существенных изменений в температурном фоне не ожидаются.